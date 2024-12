Después del escándalo que involucró a Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, las recientes imágenes del futbolista con su esposa, Rosa Fuentes, en Orlando encendieron los rumores de una posible reconciliación. A pesar de la infidelidad que casi destruye su relación, el popular 'Caballito' y la madre de sus hijos parecen haber dejado atrás el caos y ahora disfrutan de momentos juntos en las playas de Estados Unidos.

Rosa Fuentes, quien en su momento fue clara en su rechazo hacia la infidelidad de su esposo, ahora parece más tranquila, mientras se concentra en su familia y en su carrera profesional. Las imágenes de la pareja sugieren que, pese a todo, podrían haber dado una nueva oportunidad a su relación.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se lucen juntos

El programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró imágenes recientes de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes disfrutando juntos en las playas de Orlando, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reconciliación tras los duros momentos que atravesaron debido a la infidelidad del futbolista. A pesar del escándalo mediático que ocurrió cuando el futbolista fue ampayado con la extombita Jossmery Toledo, la pareja parece haber encontrado un nuevo comienzo.

En las fotos, se les observa mucho más unidos, alejados de las tensiones del pasado. La relación había quedado marcada por la traición de Hurtado, quien, mientras su esposa estaba embarazada de su tercer hijo, fue sorprendido en un romance con la exchica reality. El futbolista dejó atrás los conflictos y el escándalo que se generó en marzo de 2023, cuando el programa de Magaly Medina difundió las imágenes del affair.

¿Rosa Fuentes perdonó infidelidad de Paolo Hurtado?

Aunque en un principio Rosa Fuentes fue clara al declarar que no perdonaba la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, parece que el tiempo y las circunstancias han dado un giro a la relación. Fuentes ha afirmado estar concentrada en sus hijos y en su carrera profesional, pero también se ha dejado ver más relajada en compañía de su esposo en varias ocasiones recientes. En un principio, había declarado: "No hemos regresado, por ahora no. Todo está tranquilo", dejando claro que no había perdón en su corazón en ese momento.