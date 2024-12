La influencer y empresaria Andrea San Martín ha atravesado momentos difíciles en su vida personal, especialmente por la salud de su hija Maia, lo que la llevó a recurrir al apoyo de la mamá de Sebastián Lizarzaburu, el padre de sus hijos. Sin embargo, tras superar esa angustiosa situación, la modelo tomó la decisión de poner su salud en primer lugar, lo que la llevó a acudir a una cita médica para analizar un problema de salud que había pospuesto durante años.

Andrea San Martín da detalles sobre su estado de salud

A través de su cuenta oficial de Instagram, Andrea San Martín compartió con sus seguidores un video en el que reveló que finalmente estaba en una cita médica para realizarse los exámenes correspondientes. La influencer detalló que aún no sabe cuál es su diagnóstico, pero admitió que había pospuesto este chequeo durante mucho tiempo, a pesar de saber que el problema de salud podría haberse solucionado cuando era más joven.

"Les cuento que estoy por fin en una cita médica que he venido aplazando por muchos años, que de hecho sé que es algo que pude haber solucionado de pequeña, pero bueno, la tecnología avanza, el conocimiento avanza y dejé pasar mucho tiempo para hacerme ver", mencionó Andrea en el video, reconociendo que había pospuesto esta revisión por un largo periodo. “Llegó un momento crítico que dije: 'Ya, es ahora o nunca Andrea'. Todavía no tengo claro qué tengo, no sé", agregó.

Además, Andrea San Martín también destacó que este año, al cumplir 35 años, decidió finalmente tomar el control de su bienestar físico y hacerse los exámenes médicos que había evitado durante años. "Recién estamos en mis primeras evaluaciones en general. Nunca he tenido tiempo, pero como les dije, este año que cumplí 35 para mí ha sido 'ya es hora que te chequees todo, tanto en estética como en cuestión de salud'", explicó Andrea, mostrando su motivación para priorizar su bienestar.