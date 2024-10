Jossmery Toledo, expolicía y ex chica reality, sorprendió con su reacción en el programa 'Amor y fuego' al ver las imágenes de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes bailando juntos en el cumpleaños de su hijo. Tras ver el video, Toledo se mostró risueña y expresó su opinión sin tapujos.

La relación entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo llegó a su fin en medio de la controversia, ya que Hurtado le fue infiel a su esposa, Rosa Fuentes, con Toledo mientras esta estaba embarazada de su tercer hijo. Esta situación generó un gran revuelo mediático y afectó considerablemente a todas las partes involucradas.

La inesperada reacción de Jossmery Toledo al ver a bailando a Paolo Hurtado y Rosa Fuentes

En su intervención en 'Amor y fuego', Jossmery Toledo no dudó en desear lo mejor a Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, subrayando que cada quien es libre de vivir su vida como prefiera. "Bueno, lo aplaudo, bravo, qué viva el amor. Qué viva el amor como quieran, si son liberales, si no son liberales, ya cada uno sabe con quién se mete", comentó Toledo tras ver el video.

Toledo también aprovechó la ocasión para dejar claro que no mantiene ningún tipo de comunicación con Paolo Hurtado, conocido como el 'Caballito'. Afirmó que su relación es cosa del pasado y que actualmente se encuentra tranquila. "Pasado pisado, así que no tengo nada que ver en ese tema, estoy tranquila. Que sean felices, como quieran, separados, juntos, lo que sea. Ya no me escribe, con quien termino, contacto cero", aseveró Jossmery.

El reciente video de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes bailando juntos ha captado la atención del público, especialmente debido a la historia previa de infidelidad. La pareja, que ha atravesado momentos difíciles, parece estar en un proceso de reconciliación o al menos de cordialidad por el bienestar de sus hijos. La actitud de Toledo, al desearles felicidad sin importar si están juntos o separados, añade una perspectiva interesante a la narrativa de esta situación.

¿Jossmery Toledo está saliendo con un futbolista?

En julio de este año, en el podcast de ‘ChiquiWilo’, Jossmery Toledo aprovechó las cámaras para aclarar las especulaciones sobre un presunto romance entre ella y Paolo Fuentes, el futbolista de Cienciano. De acuerdo a la expolicía, estos rumores son completamente infundados y se deben a una serie de malentendidos.

"Es un amigo que conozco hace muchos años, nos seguimos en Instagram y en Facebook porque tenemos una amistad de larga data... simplemente porque fui a Cusco y él se llama Paolo, me han relacionado, pero yo fui para un evento", explicó. Además, la ‘Tombita’ afirmó que su viaje a Cusco fue estrictamente por motivos laborales y no hubo ningún encuentro romántico durante su estadía. "Me quedé en un hotel lindo, pero no es que haya aprovechado para verlo, todo es mentira", manifestó.

Finalmente, la tiktoker contó que estos rumores la afectan tanto a ella como a su familia. La modelo confesó que su padre se había enterado sobre el supuesto noviazgo a través de un diario. "Tuve que aclararlo públicamente porque mi papá se preocupó al leer esas noticias falsas", añadió. Actualmente, Jossmery Toledo sigue soltera y enfocada en sus proyectos personales y profesionales.