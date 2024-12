Luego de la controversia desatada por sus declaraciones sobre Selena Gómez y su papel en la película ‘Emilia Pérez’, Eugenio Derbez optó por disculparse públicamente con la cantante. La situación había generado un gran revuelo en redes sociales, lo que llevó al intérprete a reconocer su error y buscar la reconciliación con la artista.



Eugenio Derbez y su comunicado hacia Selena Gómez



A través de su cuenta de TikTok, donde sus desafortunadas declaraciones sobre Selena Gómez se hicieron virales, Eugenio Derbez expresó su arrepentimiento por haberse referido de esa forma a la exintegrante de Disney.

“Me disculpo sinceramente por mis comentarios descuidados. Son indefendibles y van en contra de todo lo que defendemos. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa”, resaltó al inicio de su publicación.

En esa misma línea, Eugenio Derbez destacó que admira la carrera de Selena Gómez, por lo que volvió a aclarar que sus comentarios en contra de la actriz estaban fuera de lugar y se arrepiente por todo lo que ocasionó.



“Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida. Si bien entiendo si no puedes aceptar mis disculpas, debes saber que vienen del corazón. Con todo mi amor y admiración”, añadió el mexicano.

Eugenio Derbez y sus disculpas para Selena Gómez. Difusión: TikTok

¿Qué había dicho Eugenio Derbez sobre Selena Gómez?



Recordemos que hace unos días, Eugenio Derbez causó revuelo en las redes sociales tras la difusión de declaraciones polémicas realizadas en un podcast, donde criticó con dureza la actuación de Selena Gómez.

“Estaba ahí (viendo la película) con gente, y cada vez que aparecía una escena (en la que aparecía Selena), nos mirábamos y decíamos: ‘Vaya, ¿qué es esto?’”, señaló el actor.

La crítica de Eugenio Derbez provocó una contundente respuesta de Selena Gómez, quien no vaciló en expresar su opinión ante el comentario negativo. “Entiendo de dónde vienes... Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”, fue lo que escribió la cantante.