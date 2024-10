¿Y Benny Blanco?: Selena Gomez sorprende con un sensual baile al lado de un actor venezolano

Selena Gomez y Benny Blanco han generado mucha atención en los medios por su relación, la cual fue confirmada por la cantante a finales de 2023. Aunque ambos han mantenido su vida privada relativamente discreta, Selena compartió una fotografía en Instagram donde aparece junto al productor musical, con quien trabajó en la canción "I Can’t Get Enough". Esta imagen, acompañada de mensajes de cariño, oficializó el romance entre ellos.

Benny Blanco ha expresado públicamente su admiración por Selena, mencionó cómo ella lo inspira y resaltó la buena comunicación que mantienen. Aunque su relación ha sido objeto de críticas, Selena defendió a Benny en redes sociales, afirmó que él ha sido lo mejor que le ha pasado.

​Blanco, conocido por sus colaboraciones con artistas de renombre como BTS, Snoop Dogg y Justin Bieber, ha hablado sobre sus planes a futuro, mencionó su deseo de formar una familia, lo que también ha emocionado a sus seguidores​.

Selena Gómez disfruta de la noche con Edgar Ramírez y despierta rumores

La famosa actriz y cantante estadounidense, Selena Gómez, fue vista durante el concierto de Sabrina Carpenter, una talentosa cantante y compositora, en compañía del actor venezolano Edgar Ramírez. Este encuentro generó una serie de rumores, especialmente consideró que Gómez está en una relación con Benny Blanco, un reconocido rapero y productor musical.

En este escenario, Selena, una de las personalidades más apreciadas del mundo del entretenimiento, no solo se entregó a la música, sino que también vivió un divertido instante en la pista de baile junto a Ramírez. Mientras Carpenter se presentaba, ambos se dejaron llevar por el ritmo, demostró una gran complicidad que se transformó en uno de los momentos más destacados y comentados de la noche.

Selena Gómez acompañada por un actor. Foto: Excelsior

Selena Gómez reafirma su amor por Benny Blanco

No obstante, a pesar de la evidente conexión en el escenario, Selena enfatizó que su corazón ya tiene dueño. En sus redes sociales, publicó un video en el que se la observa bailando de manera sensual, dedicó el clip a su pareja, Benny Blanco.

La reacción de Blanco fue rápida, sorprendió a sus seguidores con un comentario que hacía referencia a una de las canciones de Selena: "No puedo dejar de tocarme", en alusión a su popular tema "Can't Keep My Hands to Myself".

Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: People

Este gesto agregó un toque romántico a una noche llena de música y diversión, consolidó la relación de la pareja en medio de los rumores sobre su vida personal.

Resumen: Selena Gómez y Edgar Ramírez desatan rumores en concierto

Selena Gómez y Edgar Ramírez: la actriz y cantante fue vista en pleno concierto de Sabrina Carpenter en compañía del actor venezolano, lo que generó rumores sobre su relación.

Relación con Benny Blanco: a pesar de los rumores surgidos por su encuentro con Ramírez, Selena está en una relación con Benny Blanco, un rapero y productor musical reconocido.

Momentos destacados: durante el concierto, Selena y Edgar mostraron complicidad en la pista de baile, por lo que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Dedicación a Benny Blanco: Selena compartió un video en redes sociales donde baila de manera sensual, dedicó a su pareja, lo que reafirma su compromiso con él.