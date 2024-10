Juliana Oxenford sorprendió a sus seguidores con una inesperada y conmovedora confesión en su podcast ‘Jot’. La periodista peruana reveló detalles de su reconciliación con su padre, el actor argentino Marcelo Oxenford, con quien había mantenido una relación distante por varios años. Según contó, la entrevista que realizó con Carlos Carlín fue el detonante para que su padre tomara la iniciativa de acercarse a ella.

En la conversación con Carlín, Juliana habló abiertamente sobre su relación con Marcelo, desmintiendo los rumores de un conflicto irreconciliable. “No había odio, solo distancia”, aclaró. Tras la entrevista, Marcelo le envió un mensaje en el que expresó su deseo de volver a conectarse con su hija y conocer a sus nietos, lo que marcó un punto de inflexión para la periodista.

Marcelo Oxenford toma la iniciativa para la reconciliación con su hija Juliana

La reconciliación entre Juliana Oxenford y Marcelo Oxenford comenzó de manera inesperada. La periodista reveló que, apenas unos días después de la mencionada entrevista con Carlos Carlín, su padre le envió un audio expresando sus sentimientos y su interés en reconstruir su vínculo. En el mensaje, Marcelo fue directo y afectuoso: “Te he visto en una entrevista con Carlos, creo que no todo está perdido. A mí me gustaría acercarme a ti porque eres mi hija, te quiero mucho, me gustaría ver a mis nietos”, fueron las palabras del actor, que sorprendieron a Juliana.

Por su parte, Juliana respondió de manera positiva, a diferencia de lo que podría haber hecho en otros momentos de su vida. “Le dije ‘perfecto, yo no quiero que existan rencillas, no quiero que te quedes con la sensación de que hay odios, rencor’”, mencionó la periodista. Desde entonces, el actor ha comenzado a visitar a sus nietos cada 10 o 15 días, logrando acercarse tanto a ellos como a su hija.

La influencia de Carlos Carlín en la reconciliación familiar

Carlos Carlín, amigo cercano de Juliana, fue un personaje clave en este proceso de reconciliación familiar. Durante el podcast, el conductor compartió su satisfacción por haber sido el “puente” entre Juliana y Marcelo. “No conozco la relación, pero te conozco a ti y a Marcelo. Me parece un tipo noble, campechano, divertido, y siempre me ha dolido que ustedes no hablen”, dijo Carlín, destacando su alegría por el reencuentro entre padre e hija.

El acercamiento no solo ha permitido que Marcelo vea a sus nietos, Mateo y María, sino que también ha propiciado momentos familiares más íntimos. Juliana reveló que incluso ha visitado la casa de su padre para almorzar, una situación que parecía improbable hace algunos años. “He ido a almorzar a su casa, me sirvió ravioles”, comentó Juliana, mostrando un tono más relajado al hablar de la relación con su padre.

