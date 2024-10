Susy Díaz fue la más reciente invitada del programa 'Magaly TV, la firme'. La intérprete cómica se presentó en el espacio para dar detalles de su vida amorosa y el viaje que realizó recientemente a diversos países de Europa. No obstante, lo que más sorprendió de la entrevista con la 'Urraca' fue la revelación de la edad de la también excongresista.

¿Cuál es la edad real de Susy Díaz?

Susy Díaz le concedió una divertida entrevista a Magaly Medina, donde dio detalles de su peculiar vida amorosa. La rubia comediante confirmó que se encuentra soltera en el momento debido a que, en este momento de su vida, "solo busca su tranquilidad".

Fue en esta parte de la entrevista en la que Susy Díaz señaló que su reciente viaje a Europa fue para celebrar su cumpleaños número 61, algo que sorprendió a la 'Urraca', que señaló que "está muy bien conservada".

"Yo tengo 61 años (Te conservas muy bien) Bueno, gracias a mi cirujana. Me pone unos rayos láser, no me han estirado la cara, no me han 'metido cuchillo', pero hay unas enzimas, unos rayos láser", explicó Susy, a lo que Magaly Medina, muy animada, respondió: "Por favor, cuando te metas cuchillo, avisa, porque estoy buscando recomendaciones. Como somos de la misma edad, también necesito algo del cuello, ya se etsá cayendo todo, ya es hora de hacerse, de meterse cuchillo. ¡Vamos 2x1".

Susy Díaz celebra su cumpleaños en Europa pero se queda sin ropa

En una entrevista para 'América hoy', Susy Díaz relató cómo inició su celebración de cumpleaños en Málaga, España, y cómo un imprevisto casi arruina el momento. Al llegar, descubrió que su maleta no había llegado con ella. “Yo llegué primero, y mi maleta recién llegó el 29 por la noche. Llegó, pero ya me había comprado ropa”, comentó.

Susy detalló que, en lugar de dejar que el incidente afectara su celebración, decidió centrarse en disfrutar su estancia en Europa. “Hay que ser práctica”, señaló, dejando claro que su buen ánimo no se vería afectado por el problema con su equipaje. La exvedette rápidamente compró ropa nueva y continuó disfrutando de su cumpleaños junto a sus amigas Frida y Norma, quienes viven en España y la acompañaron en esta ocasión especial.

Susy Díaz y su vida soltera

En la misma entrevista con 'América hoy', Susy Díaz también habló sobre su situación amorosa actual. A sus 61 años, la excongresista ha decidido que la soltería es lo mejor para ella en este momento de su vida. "A esta edad me he dado cuenta de que mi felicidad es estar sola, sin que nadie me moleste", expresó con humor y determinación. Aunque mencionó haber conocido a un amigo durante su viaje por Europa, Susy dejó claro que no está buscando una relación sentimental.

"Es un buen anfitrión, me está llevando a muchos lugares. Le he pedido que me muestre todos los sitios turísticos", comentó, señalando que su prioridad en este viaje es disfrutar de los destinos y la compañía sin ataduras sentimentales.

La exvedette viajó a Europa para celebrar su cumpleaños. Foto: Captura 'América hoy'

¿Qué le dijo Magaly Medina a Susy Díaz por el pago de reparación civil?

En la más reciente emisión de Magaly TV, la Firme, la conductora no se contuvo al hacer preguntas ni al compartir su opinión sobre la complicada situación que enfrenta Susy Díaz debido a una deuda con el Estado peruano. Con un tono franco, Magaly Medina buscó entender los detalles de este prolongado proceso judicial y cuestionó directamente a Susy sobre el posible origen de lo que parece ser una "persecución" en su contra. Al mencionar a Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, Medina lanzó la pregunta: “¿Tú conocías a Chibolín?”, insinuando si una figura influyente podría estar involucrada en sus problemas legales.

Visiblemente afectada, Susy Díaz respondió: "Todos los que estamos en este ambiente (del espectáculo) lo conocemos, pero en una ocasión me trató mal por llamarlo Chibolín. Luego, me llegó un documento por S/188.000 de intereses judiciales, además de los S/200.000 que ya había pagado. Entonces, pienso que hay una mano negra detrás de esto. Son 24 años de persecución política. Ya pagué S/200.000 al Estado, y quieren dejarme sin nada. Quiero comprarme algo, y no puedo".

