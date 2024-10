Susy Díaz es conocida por su carácter desenfrenado y locuaz, que la ha llevado a ser reconocida a nivel nacional. Ahora, la excongresista peruana está en los ojos de todo el mundo, luego de que su canción 'Vive la vida' fuera utilizada por la reconocida marca francesa Mugler para uno de sus videos durante la presentación de su colección Primavera-Verano 2025 en la Semana de la Moda de París.

La casa de modas francesa publicó en su cuenta oficial de TikTok un clip en el que muestra a sus diversos modelos en el backstage del show de Mugler del Paris Fashion Week, realizando diferentes poses para la cámara. En el fondo, se puede escuchar la voz de la popular Susy Díaz, cantando "Vive la vida y no dejes que la vida te viva".

Ante este icónico video, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios en apoyo a la mamá de Florcita Polo y celebraron que un personaje tan querido en Perú sea reconocido a nivel internacional. "Susy Díaz no necesita del mundo, el mundo necesita de Susy Díaz", "Susy Díaz internacional", "Susy Díaz, la única capaz de llegar al Congreso y a Mugler", "La tía Susy está en su prime", fueron algunos de las anotaciones que dejaron los usuarios de TikTok.

Pero, ¿quién estuvo detrás de la idea de usar a Susy Díaz para el video de Mugler? Giuliana Jiménez, creadora de contenido colombiana, fue contratada por la casa de modas francesa el show en París. Ella expresó que había un trend en TikTok con la canción de la peruana, por lo que les pareció bien la idea. Jiménez contó en sus redes sociales que sus jefes pensaron que el gran impacto del video se debía a algo negativo, pero ella aclaró que, al contrario, las personas comentabas y reaccionaban porque estaban felices de usar una canción peruana.

"Le dije que no, que no había ninguna controversia, solo que la gente estaba orgullosa de que usáramos un sonido de Latinoamérica y Perú, y que una marca tan importante como Mugler lo hubiera elegido", comentó Giuliana en un storytime.

Susy Díaz viviendo la vida en Europa

Susy Díaz recibió la noticia de que Mugler usó su canción 'Vive la vida' mientras se encuentra de viaje en Europa. La expareja del 'Mero Loco' se encuentra recorriendo España, pues ahora está en Málaga, según ha contado a través de un en vivo en su cuenta de Instagram. "En Nerja. Caminando por las calles de Nerja, cansada, acabo de terminar de almorzar. No traje mi ropa de baño, no me he metido al mar, pero la pasé lindo en la cueva", contó.

"Me encuentro en Nerja, Málaga, España, caminando por sus calles. Acabo de almorzar un penne all'arrabbiata, así se llama", agregó, mientras caminaba y mostraba a sus seguidores el lindo paisaje durante sus vacaciones.

Si bien no se ha referido directamente al video de Mugler, la cantante ha compartido en sus historias de Instagram el video de la casa de modas francesa y ha compartido una publicación en la que se brindan más detalles sobre el trasfondo del clip.