Magaly Medina arremetió contra Jessica Newton por haber negado su amistad con Andrés Hurtado luego de que la revista Cosas la vinculara con una supuesta entrevista fallida que intentaron realizar con Josetty Hurtado. La 'madre de las misses' negó tener una relación cercana con el popular Chibolín; no obstante, esto fue desmentido por las imágenes presentadas en el programa 'Magaly TV, la firme'.

Magaly Medina 'desenmascara' a Jessica Newton y muestra vídeos de su amistad con Chibolín

En la última edición de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina expuso vídeos del archivo donde se prueba que Jessica Newton y Andrés Hurtado mantenían una gran amistad a lo largo de los años. En los clips compartidos, se ve a la dueña del Miss Perú con Chibolín en diversos eventos públicos, mostrando grandes muestras de cariño, como abrazos y besos en la cabeza.

Sumado a ello, la 'Urraca' recordó que Jessica Newton llevó a Andrés Hurtado como invitado a 'El valor de la verdad', donde el expresentador de Panamericana TV demostró conocer detalles muy personales de la vida de la 'madre de las misses'.

"Se le olvidó porque su amigo cayó en desgracia. Ellos hacían cosas juntos y ahora se le olvidó, ni lo conoce, no sabe ni quién es, pero ellos eran súper amigos y creo que todo el mundo lo sabía, todos hemos sido testigos de eso", declaró Magaly Medina. "Una cobardía, es una cosa que vemos todos los días, gente que se quiere zafar, que se lava las manos, que no quiere saber nada... La acompañó a 'El valor de la verdad'. Uno lleva a alguien que es muy cercano a ti y él cuenta cosas que es de la vida muy privada de Jessica Newton. Ese no es un desconocido, ese es un amigo, ¡Qué cínica!", añadió.

Jessica Newton negó todo vínculo con Andrés y su familia

Jessica Newton rompió su silencio en una entrevista exclusiva con 'América Hoy' y aclaró que no tiene ningún tipo de relación con las hijas de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín.

“No conozco a las hijas de Andrés, no entiendo el propósito del artículo de ‘Cosas’ y, sinceramente, tengo preocupaciones más importantes en este momento que cualquier cosa irrelevante que se publique”, afirmó Newton. Además, subrayó que no ha tenido ninguna interacción comercial con el exconductor: “No tengo nada que temer, nunca he hecho negocios con Andrés, no he viajado con él, no he recibido ningún premio junto a él, ni he tenido contacto con sus hijas”.

Resumen: Jessica Newton negó amistad con Andrés Hurtado, pero Magaly Medina la desmiente