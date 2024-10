El 29 de septiembre, Susy Díaz celebró su cumpleaños de una manera especial, eligiendo Europa como destino para marcar un año más de vida. Málaga, ciudad en España, fue la ciudad escogida por la excongresista para disfrutar de la ocasión junto a sus amigas cercanas. Sin embargo, durante una entrevista en 'América hoy', transmitida el 30 de septiembre, la popular figura reveló que su viaje no fue tan perfecto como esperaba.

A pesar de estar rodeada de paisajes espectaculares y de la compañía de sus amistades, un problema imprevisto complicó el inicio de sus celebraciones. Con su habitual humor y una gran dosis de practicidad, Susy Díaz narró el incómodo momento que vivió al llegar a su destino.

Susy Díaz celebra su cumpleaños en Europa pero se queda sin ropa

En la entrevista concedida a 'América hoy', Susy Díaz contó cómo comenzó su celebración de cumpleaños en Málaga, España, cuando un imprevisto casi arruina el momento. Al llegar a la ciudad, Susy se encontró con que su maleta no había llegado junto a ella. “Llegué yo primero, y mi maleta llegó recién el 29 en la noche. Llegó, pero ya me compré ropa”, reveló con su característica tranquilidad.

Susy explicó que, en lugar de dejar que el incidente afectara su celebración, decidió enfocarse en disfrutar de su tiempo en Europa. “Hay que ser práctica”, mencionó, dejando en claro que su espíritu festivo no se vería empañado por un percance con su equipaje. La exvedette no tardó en comprar nueva ropa y continuar disfrutando de su cumpleaños junto a sus amigas Frida y Norma, quienes viven en España y la acompañaron en este momento especial.

El viaje, según aclaró la intérprete de 'Vive la vida', fue completamente autofinanciado. “Yo he comprado mi pasaje”, señaló, desmintiendo los rumores de que su viaje a Europa podría haber sido un canje o parte de algún acuerdo comercial.

Susy Díaz y su vida sin pareja

Durante la misma entrevista en 'América hoy', Susy Díaz aprovechó para hablar sobre su actual situación sentimental. A sus 61 años, la excongresista ha decidido que la soltería es la mejor opción para ella en este momento de su vida. “Me he dado cuenta a la edad que tengo, mi felicidad es estar sola. Sin que nadie me moleste”, afirmó con humor y firmeza.

La exvedette viajó a Europa para celebrar su cumpleaños. Foto: Captura 'América hoy'

Aunque admitió haber conocido a un amigo durante su estancia en Europa, Susy Díaz dejó en claro que no está buscando una relación sentimental. “Es buen anfitrión. Me está llevando por varios sitios. Le he dicho que me lleve a todos los lugares turísticos”, comentó, mostrando que su enfoque en este viaje está en disfrutar de los destinos y la compañía sin compromisos sentimentales.

Resumen: Susy Díaz celebra su cumpleaños, pero se queda sin ropa al iniciar su viaje

Susy Díaz celebró su cumpleaños 61 en Málaga, España, acompañada de sus amigas cercanas.

Al llegar a Málaga, su maleta no llegó a tiempo, pero Susy no dejó que esto afectara su viaje, comprando nueva ropa para continuar con la celebración.

Susy Díaz enfrentó el inconveniente con humor y practicidad, señalando que lo importante era disfrutar el momento.

Susy aclaró que el viaje fue pagado por ella misma y desmintió rumores sobre un posible canje o acuerdo comercial.