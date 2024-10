La conductora de televisión Magaly Medina se dirigió a Susy Díaz para expresar su sorpresa por el fallo judicial que obligó a la excongresista a pagar S/200.000 como reparación civil al Estado peruano. Durante su programa, Magaly cuestionó la decisión y expresó su incredulidad ante la insistente persecución que, según ella, parece afectar únicamente a Díaz. “¿Por qué te persiguen a ti?”, preguntó Medina, enfatizando que esta no es la primera vez que Susy enfrenta problemas legales relacionados con su tiempo en el Congreso.

El contexto de este pago millonario se remonta a un caso judicial que lleva más de una década en proceso. Medina, quien ha seguido de cerca el caso de Díaz, criticó abiertamente lo que considera una “doble vara” en el tratamiento judicial hacia la excongresista, dejando en el aire la pregunta sobre si esta medida es realmente justa o si existen otros intereses en juego.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Susy Díaz por el pago de reparación civil?

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV, la Firme', la conductora no escatimó en preguntas ni en expresar su opinión sobre el difícil momento que atraviesa Susy Díaz por la deuda que enfrenta con el Estado peruano. Con tono directo, Medina quiso entender las circunstancias que rodean este largo proceso judicial y cuestionó abiertamente a Susy sobre el origen de la aparente “persecución” en su contra. Al mencionar el nombre de Andrés Hurtado, conocido popularmente como Chibolín, Medina preguntó: “¿Tú conocías a Chibolín?”, abriendo así el debate sobre si alguna figura influyente podría estar detrás de sus problemas legales.

Susy Díaz, visiblemente afectada, respondió: "Todos los que nos movemos en este ambiente (del espectáculo) lo conocemos, pero una fecha me trató mal por llamarlo Chibolín. Luego, me viene un documento a cobrar S/188.000 de intereses judiciales de los 200.000 que pagué. Entonces, yo digo, hay una mano negra. 24 años de persecución política. Ya pagué S/200.000 al Estado, y me quieren dejar 'calata'. Quiero comprarme algo y no puedo".

Susy Díaz considera que es víctima de una persecución política

La exvedette insinuó que sus problemas podrían tener un trasfondo más complejo del que parece a simple vista, y expresó su frustración por el impacto que esta situación ha tenido en su vida diaria. Magaly no tardó en seguir ahondando en el tema, planteando la posibilidad de que Andrés Hurtado pudiera estar relacionado con sus dificultades judiciales.

“¿Tú crees que todo eso podría haber venido de Chibolín?”, cuestionó Medina. Susy Díaz, sin confirmar ni negar abiertamente, respondió: “No sé, ya con todo esto que está saliendo (a la luz)”, dejando entrever que considera que hay aspectos de su caso que podrían no ser del todo transparentes.

Finalmente, Medina expresó su solidaridad con Susy Díaz, cuestionando la justicia del país al decir: “¿Por qué te persiguen a ti? Si deberían estar persiguiendo a otra gente. Hay tanto corrupto en este país. ¿Por qué perseguirte a ti, si todos saben que eres una mujer trabajadora?”. Con estas palabras, Medina resaltó su visión de que el castigo hacia Susy podría ser desproporcionado, especialmente cuando, según su criterio, existen figuras con conductas más graves que no enfrentan consecuencias similares.