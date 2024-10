Magaly Medina, no dudó en criticar las acciones de Greissy Ortega. Foto: Captura ATV /Composición LR

Magaly Medina, no dudó en criticar las acciones de Greissy Ortega. Foto: Captura ATV /Composición LR

La farándula peruana se ha visto sacudida por la reciente polémica protagonizada por Greissy Ortega, hermana de la famosa cantante Milena Zárate, quien fue desalojada junto a su pareja, Randol Pastor, por no cumplir con el pago de dos meses de alquiler en un cuarto ubicado en Lince. Esta situación no ha pasado desapercibida para la popular periodista Magaly Medina, quien no dudó en opinar sobre el asunto, generando un gran revuelo mediático. En su programa, la 'Urraca' expresó su rechazo a la actitud de Ortega, sugiriendo que su comportamiento es irresponsable y dañino para sus hijos.

El desalojo de Greissy Ortega ha desatado una serie de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Según el propietario del inmueble, Maycol Cayllahua, Ortega adeudaba dos meses de alquiler y, al ser confrontada, optó por llamar a la Policía Nacional, alegando que su privacidad había sido invadida. Durante este episodio, ella afirmó: “El señor invadió la privacidad de mis hijos, me llevó la prensa hasta mi cuarto. Tengo tres menores de edad, y eso no está bien porque es la privacidad de mis hijos”. Sin embargo, la situación se complicó cuando se le cuestionó sobre la deuda, a lo que Ortega respondió: “Yo no debo nada, estás perdiendo tu tiempo”.

Magaly Medina arremete contra Greissy: "Esta chica no piensa"

En el transcurso de su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora no escatimó en criticar la situación de Ortega. Magaly manifestó que, a pesar de las circunstancias, la colombiana se victimiza y realiza un "dramón" en lugar de hacerse responsable de sus actos. La periodista resaltó que una madre debe sacrificar su bienestar por el de sus hijos, diciendo: "Creo que una madre se quita la comida de la boca para sus hijos. Claro, si se viene aquí a arrimar con alguien que ni siquiera la provee con nada, entonces cómo es que va a estar ella, mal definitivamente. Esta chica no piensa, no razona, solo está por ahí siguiendo sus instintos más básicos".

La crítica de Magaly se enfoca no solo en la situación financiera de Ortega, sino también en su elección de pareja. Randol Pastor, su actual pareja, ha sido mencionado como una figura que no aporta económicamente al hogar, lo que, según la'Urraca', ha contribuido a la crisis que enfrenta la pareja.

Ítalo Villaseca se pronuncia sobre el desalojo de su expareja Greissy Ortega

Ítalo Villaseca, expareja de Greissy Ortega y padre de sus hijos, también ha hablado sobre el desalojo. En una entrevista concedida a Magaly, Villaseca dejó claro que está dispuesto a pasar manutención a sus hijos, pero se mostró firme en que no mantendrá a Randol Pastor.

Ítalo Villaseca opina sobre la situación de Greissy. Captura: ATV

"Que se aleje de él y le dé otra vida a mis hijos. Yo no voy a mantenerlo a él (Randol Pastor), yo voy a mantener a mis hijos, pero no lo voy a mantener a él", afirmó Villaseca. Esta declaración añade más tensión a la complicada situación familiar, que se desarrolla en medio de la atención mediática.