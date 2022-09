La mala experiencia que vivió el líder de Antología, Dilio Galindo, en un programa de televisión

La reactivación de la escena musical va de viento en popa. Otra vez, los cantantes y las agrupaciones nacionales han vuelto a promocionarse en televisión y en todos los medios posibles. En tanto, hay algunos artistas que prefieren no aparecer en la pantalla chica y en los programas de espectáculos. Ese es el caso del cantante ayacuchano Dilio Galindo, el líder del grupo Antología.

¿Qué pasó? Hace más de cinco años, el intérprete de “Aléjate” prometió no volver a un programa de espectáculo. Esto, luego de vivir un mal momento en “Cuéntamelo todo”, espacio de ATV que, en ese entonces, era conducido por Sofía Franco, Katy Sheen, Kurt Villavicencio ‘Metiche’ y Santi Lesmes.

En mayo de 2017, Dilio Galindo Moreno y sus músicos llegaron al set de ATV para promocionar los dos conciertos que iban a ofrecer en el Gran Teatro Nacional por sus 18 años de trayectoria artística; sin embargo, no se imaginaron el desplante que iban a vivir.

Queja pública

Mediante su cuenta de Facebook, el cantante peruano contó que los citaron temprano en ATV, pero los hicieron esperar más de una hora para que salgan al aire. Pero eso no fue lo que más le molestó, sino que le cortaran abruptamente cuando estaba interpretando su tema “Mentiras” .

Dilio Galindo fundó Antología en 1999. Foto: Facebook / Dilio Galindo

“¡Indignante! Hoy estuvimos en el programa de canal 9 ‘Cuéntamelo todo’ y la verdad una mie..., una basura ese programa. Nos hicieron esperar más de una hora para sacarnos unos segundos”, escribió el director de la agrupación de música andina.

En su descargo, que también generó la molestia de sus fanáticos, el creador de temas, como “Cómo olvidar tu mirada”, “Corazón contento”, “Para Tati”, “Hoy me iré” y “Por el amor que yo te daba”, criticó que se le dé más tiempo a temas sin importancia.

“Claro, pero antes se pasaron más de media hora hablando de la vida íntima y personal no sé de qué pseudoartistas. (...) Esto refleja la cruda realidad de una TV basura que se ha puesto de moda, copiando la inmundicia de otros países”, criticó.

No todo quedó allí. Dilio Galindo, natural de Puquio, un lugar ayacuchano lleno de manantiales, aseguró que no iba a regresar a ese tipo de espacios y hasta el momento lo ha cumplido. “Es por eso y de hecho que no volveremos a esos tipos de programas”, prometió Dilio Galindo, quien estuvo de cumpleaños el último 5 de agosto.

Dilio Galindo se queja del trato que recibió en "Cuéntamelo todo". Foto: Facebook / Dilio Galindo

Víctima de racismo

Dos años después del mal momento que vivió en ATV, Dilio Galindo apareció en el programa “La entrevista”, donde reveló que, desde pequeño, empezó a hacer música junto a su primer grupo llamado Sol y Sombra. Luego, narró que se fue a estudiar a Ica.

En conversación con Carla Harada, el puquiano contó cómo fue víctima de racismo. En su colegio, muchos intentaron hacerlo sentir mal por el hecho de ser andino. “Encuentras el primer impacto de un racismo medio tonto y equivocado, sustentado en complejos errados que a niños lo marcaban mucho. Me discriminaban porque era de la sierra. Yo no le encontraba sentido porque soy de la sierra orgulloso “, manifestó.