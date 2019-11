Entrenador de Christian Domínguez revela que chicos reality usan anabólicos

Christian Domínguez vuelve al ojo de la tormenta tras las fuertes revelaciones de su personal trainer, quien estuvo en la reciente emisión de “Magaly TV, la firme” donde indicó cómo conoció al saliente de Pamela Franco.

“Christian es mi hermano. Yo lo conocí hace 6 meses, no lo reconocí porque era bien delgado”, indicó el instructor de gimnasio en el programa de Magaly Medina.

Al ver los evidentes cambios físicos que ha tenido el líder de la Orquesta Internacional, la popular ‘Urraca’ preguntó si el cantante de cumbia había ingerido anbólicos, a lo que el trainer de Chisrian Domínguez respondió lo siguiente: “Usamos productos buenos, de calidad y alta gama”.

Entrenador de Christian Domínguez. (Foto: captura)

En ese contexto, el entrenador de gimnasio aseguró que tanto el ex de Isabel Acevedo como distintos personajes del ámbito artístico, así como los chicos reality de “Esto es Guerra”, han entrenado con ayuda en paralelo de la famosa “pichicata”.

“En realidad toda la farándula usa anabólicos, lo puedo afirmar porque no solamente he entrenado a Christian, sino también a mucha gente de televisión, entre ellos a chicos reality y todos o casi todos lo usan. No puedo decir todos, pero sí el 99 % lo hace”, reveló.

Magaly Medina hace confesar a entrenador de Christian Domínguez. (Foto: captura)

‘La Mackina’ también contó que en su gran cantidad de figuras de Chollywood, a los que ha entrado, solo buscan tener un cuerpo “armónico” o conocido en el mundo del fisicoculturismo como ‘fitness’.

“Ellos buscan un cuerpo más simétrico, estético”, manifestó el corpulento entrenador.

Como se recuerda, Diego Chávarri, quien estuvo en “El valor de la verdad”, aseguró que él también usó “pichicata”, porque cuando participaba en “Esto es Guerra”, se sintió obligado en tener un cuerpo de “televisión”, por ello acudió a la ayuda de anabólicos para conseguir el cuerpo perfecto.