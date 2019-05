Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano y defiende su rating [VIDEO]

Magaly Medina no se quedó callada y respondió a Tilsa Lozano luego de que esta le recomendara abandonar la pantalla chica por el bajo rating de su programa a través de la señal de ATV.

La disputa se originó cuando Tilsa Lozano dejó entrever que existe un 'ampay' del esposo de Medina, Alfredo Zambrano. "Yo no lo tomo personal, si yo tuviese un 'ampay' del notario también lo sacaría. Para empezar, yo no soy la productora de mi programa, ella sí. El que se pica, pierde", deslizó la ex 'Vengadora'.

La popular Urraca no soportó el rumor y le lanzó los calificativos de 'picona' y 'chismosa de quinta'. Por lo que en la última edición de su programa la conductora de "En exclusiva" agregó que desde que ella fue entrevistada por Magaly Medina, su carrera se fue en picada. Además mencionó que Combate con menos presupuesto hacía más rating.

Ante ello, la conductora de ATV arremetió contra Tilsa Lozano tras comparar a "Combate" con su programa "Magaly TV, la firme" pues según ella, la inversión era más alta en el reality de competencia.

"La ignorancia le sale por las orejas. Combate era un programa carísimo y líder de lunes a viernes en mi canal. Mi programa es también el más visto diariamente en ATV y con la mitad del presupuesto. ¿Cómo te quedó el ojo Tilín Tilín?", escribió Magaly Medina en su cuenta de Twitter.

Además en otro tuit, mencionó que la exmodelo ataca a los demás para lograr más puntos de rating. "Con las justas hace ¡un punto! Por eso anda tirando barro a todos para ganar titulares", escribió la popular 'Urraca'.

En otros de los rumores que Tilsa lanzó en televisión nacional es la cancelación del programa de Magaly Medina en el mes de julio tras un ultimátum.