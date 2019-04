Yahaira Plasencia muestra con orgullo celulitis en su derrier [FOTOS]

Para celebrar la llegada del otoño, la cantante peruana Yahaira Plasencia compartió una fotografía sensual con la que llamó la atención del deportista Juan Manuel 'El loco' Vargas, quien no ha dudado en dar "me gusta" a las imágenes más candentes de la salsera en Instagram. Ella ha manifestado que es una mujer que gusta por mostrar sus curvas, y que no hace caso a las críticas que le legan en las redes sociales.

Recientemente, Yahaira Plasencia compartió una fotografía en la que podemos ver la parte más voluptuosa de su anatomía. Ella mostró su derrier en un ajustado outfit, el cual usó en una de las presentaciones que realizó en una discoteca. La compañera de Daniela Darcourt colocó una descripción que provocó las reacciones de los usuarios en la red social.

"Solo se vive una vez. Sé feliz. Proyectada", escribió la cantante peruana para describir la sensual escena. La salsera mostró con orgullo la celulitis que tiene en la parte baja de su cuerpo, como la mayoría de las mujeres. Aunque ella no se sintió avergonzada por posar con pocas prendas, algunos usuarios en la plataforma se pronunciaron para criticar y pedirle que cubra más las zonas donde tiene la acumulación de grasa.

Pese a las críticas, los fieles seguidores de Yahaira Plasencia aparecieron en Instagram para defenderla y manifestar que no deben de juzgarla por su cuerpo, sino por el talento. Incluso, la compararon con Daniela Darcourt, comentando que ella no deja esperando a su público en los shows, como lo ha hecho la intérprete de "Señor mentira".