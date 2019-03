“Un mundial no nos va a cambiar, pero es un ejemplo”

La historia de clasificación de Perú a un mundial de fútbol luego de 36 años tuvo un guion con varios puntos de quiebre: cuando parecía que nos quedábamos fuera otra vez, un reclamo de Chile favoreció -irónicamente- a Perú. Luego, el capítulo extra en el repechaje al que clasificamos con un gol de tiro indirecto que habilitó el rival. Sin los apodados ‘fantásticos’ como protagonistas, Perú celebró el pase al mundial con el estadio Nacional abarrotado. El cineasta Eduardo Mendoza fue de esos hinchas que creía en la clasificación desde que vio el primer giro en la trama. Ahora ultima los detalles de Contigo Perú: el espíritu del hincha (se estrena este 21), el documental como homenaje a la hinchada peruana en una de la peores crisis políticas. “Estamos afinando los detalles, fuera del ‘Contigo Perú’ que va a estar, toda la banda sonora es original”, nos dijo por teléfono durante la edición.

La música ha tomado una connotación mayor, ¿no? Luego de que el ‘Contigo Perú’ se escuchara en Rusia. ¡Un ritual!

(Risas) Sí, pues, porque un poco lo que intenta reflejar el documental es que la gente se identificó con ciertos valores que esta selección sí ha tenido: disciplina, compromiso, trabajo en equipo.

Claro, con deportistas que no tenían el reconocimiento que tienen ahora.

¡Claro! Aquino, Flores, Tapia ¡eran chiquillos! Creo que esa fue la gran diferencia, ese compromiso real de los jugadores por defender la camiseta como no había pasado desde hace un buen tiempo. En el documental hay cosas que si yo no las hubiera grabado, no las creo. Hay taxistas que vendieron su auto, otros han viajado cuatro días, han tomado tren, bus. Hubo una pareja de Arequipa que viajó ¡180 y pico horas! ¡Una locura!

¿Cómo fue tu experiencia?

Yo recuerdo clarito cuando Perú le ganó a Uruguay en el Centenario en el 81, tenía siete u ocho años, recuerdo que nos quedamos con mi papá abrazados, llorando. Y desde ahí nunca más pasó (sonríe). Entonces, para mí ha sido súper emotivo, mi papá falleció hace unos años y poder ir a un mundial, filmar una película de Perú participando... son un montón de sentimientos desde el lado de hincha y como director, porque era un desafío muy grande.

Pero ¿cuándo nace la idea? Porque hasta el repechaje pudo tener un ‘final trágico’.

¡Dramático hasta el final! Yo intento hacer todo lo posible cuando Perú le voltea el partido a Paraguay (de visitante). Era raro que Perú volteara un partido. Dije: “Este equipo tiene temple, coraje” y ahí fue que le escribí a (Juan Carlos) Oblitas. Él me dijo: “Que pase el tiempo, vamos a ver qué tal”. Y apenas pasó, le escribí. Me dijo que le ofrecieron de todo: ficción, series, telenovelas... Pero me dijo que fue lo que más le había gustado y que le iba a consultar a Gareca. A partir de ahí tuvimos la aprobación.

¿Qué veremos además de Perú en Rusia?

La película va avanzando desde diferentes lados. Grabamos en Lima, Urubamba, Puno, Tarapoto, San Martín...

¿Y qué de común encontraste en la hinchada?

Cuando la gente fue a Rusia, desaparecieron los prejuicios, ciertas diferencias sociales que existen.

O sea, has visto la mejor versión de Perú fuera del país.

Creo que sí, exactamente. Vi a la gente ayudarse en todo, gente que, por ejemplo, si no hablaba inglés, siempre había alguien para ayudarlo a comunicarse. Perú se unió en una coyuntura ‘hasta las patas’ y hay historias que sí van a reflejar nuestro mejor lado.

Salvo el que le hizo repetir frases obscenas a una mujer que no sabía español.

Ah, sí, fue un tarado entre 60 mil peruanos. Pero, en general, la gente fue respetuosa.

¿Cómo reaccionó la selección sobre el documental?

En el mundial, ellos estaban recontra concentrados. Ya con calma después hemos conversado con el mismo Gareca, Oblitas y con los jugadores. Hay un poco de todo.

¿Y las ausencias, sanciones, el caso Paolo Guerrero?

No, no, lo de Guerrero no me interesaba porque era ya una novela.

Capítulo aparte.

Sí, era para otra película (risas). Me pareció que había un montón de cosas más centradas en el equipo. Obviamente, él es recontra protagonista, porque lo fue en la cancha y porque la gente tiene puesta su camiseta en el último caserío en la selva también.

Yendo al mundial: el primer gol, no pasar la fase de grupos, el penal fallido de Cueva...

Era una posibilidad enorme de pasar adelante. Pero no escuché un reclamo, ¡te juro! porque con la cantidad de gente que fue, pudo haber sido un: “Para qué vine”. Pero no lo escuché y eso habla muy bien de la predisposición de la gente. Eso está en la película.

Como producción, ¿es el presupuesto más grande que has manejado o no?

No necesariamente (ríe), yo te diría que lo hemos compensado con sacarnos la mugre con todo el equipo y Katia (Salazar, su pareja, productora y actriz), lo que hizo ella ha sido increíble, veo las imágenes y no entiendo cómo lo hemos hecho, sinceramente. Hemos estado en 18 aeropuertos.

Venías de hacer La hora final, sobre la política y el terrorismo. ¿Cuál es tu perspectiva como cineasta ahora?

Ha sido un ejemplo. Pero clasificar a un mundial no nos va a cambiar como sociedad, pero sí creo que es una muestra que efectivamente sí es posible lograr metas o cosas que creemos que es imposible.

¿Cómo evitas que te gane el corazón de hincha?

El documental es súper feeling, pero al momento de editar me he sacado la camiseta de hincha y me he puesto el gorrito del director para poder contar la mejor historia.

Además, es un documental oficial de una federación que no ha tenido a los mejores dirigentes. En estos meses pasó el caso Edwin Oviedo. ¿O lo deportivo “no se mancha”?

No, para nada. Esto ha sido una iniciativa que partió de mí, y no lo digo por decir que es “¡mía!” (sonríe), sino porque no fue que la federación dijo: “Hagamos algo para mejorar nuestra imagen”.

Cambiaría el tenor.

Claro. Yo me acerqué a Oblitas porque él me parece no solo un gran deportista sino una persona recta y honesta. Mi relación con la federación fue a través de él. Después ha sido con el área de marketing que nos puso en contacto con los auspiciadores. Así que la película “no se mancha” (ríe).

Sí hubiera sido al revés, ¿se habría filmado minutos de Oviedo o no?

Si hubiera habido cosas en las que yo no estaba de acuerdo, no hubiera sido parte del proyecto, así de simple. Oviedo no sale en la película, con eso te digo todo, ni medio segundo.

Contigo Perú podría abrir puertas, apunta a ser taquillero en un país que no acostumbra ver en cartelera documentales.

Bueno, ojalá, y creo que la película es para verla en familia. Y justamente es una buena oportunidad para que se cambie ese prejuicio (sobre los documentales), hay historias que te pueden conmover y ¡por qué no las vas a ver! Creo que va a pasar, la gente se va a emocionar con la película. ❖