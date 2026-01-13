Es engañoso que Piero Corvetto no haya sido ratificado como jefe de la ONPE por la JNJ: actualmente se desempeña en el cargo

LO FALSO:

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, no alcanzó los votos para ser ratificado en el cargo.

LO VERDADERO:

Piero Corvetto no fue ratificado como jefe de la ONPE para un segundo periodo en la votación realizada el 7 de mayo de 2024, ya que en esa sesión no participó la totalidad de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ante esta situación, Corvetto presentó un recurso de reconsideración, alegando que la decisión fue tomada sin contar con el número legal completo del Pleno.

El recurso fue admitido y, el 11 de julio de 2024, se realizó una nueva votación con la participación de los siete miembros del Pleno de la JNJ, el número completo de los miembros. En esta segunda sesión, Corvetto obtuvo seis votos a favor y uno en contra, superando el mínimo requerido para su ratificación. De esta manera, fue ratificado para un segundo periodo como jefe de la ONPE, cargo que desempeña hasta la actualidad.

En la antesala de las elecciones generales de 2026 en Perú, comenzó a circular en redes sociales una imagen con el sello del diario Expreso, en la que se afirma que Piero Corvetto, jefe de la ONPE, no habría alcanzado los votos necesarios para ser ratificado en dicho cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, la imagen se comparte fuera de contexto. Si bien en 2024 Corvetto no obtuvo inicialmente los votos requeridos, la JNJ reconsideró su decisión y lo ratificó ese mismo año como jefe de la ONPE, cargo que ocupa hasta la actualidad.

La imagen corresponde a un hecho que tuvo lugar en el año 2024

La publicación, compartida sin contexto, muestra una fotografía de Piero Corvetto acompañada del siguiente texto: "Piero Corvetto no alcanzó los votos para ser ratificado como jefe de la ONPE". Tras llevar a cabo una búsqueda inversa de la imagen, se detectó que la publicación original fue difundida por Expreso el 7 de mayo de 2024.

Para comprender el contexto real de la publicación, es importante explicar cómo se elige al jefe de la ONPE y como asumió el cargo Piero Corvetto. Según el artículo 182 de la Constitución Política del Perú, “el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de cuatro años […]”.

De acuerdo con la Resolución N.º 027-2020-PLENO-JNJ, emitida por la Junta Nacional de Justicia el 26 de agosto de 2020, Piero Alessandro Corvetto Salinas fue designado jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el periodo del 31 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2024. Su nombramiento se dio mediante la Convocatoria N.º 002-2020, correspondiente al concurso público nacional para la selección y nombramiento del titular de la ONPE.

"Este resultado obtenido se fundamenta estrictamente en los méritos alcanzados por el postulante ganador a lo largo del proceso de selección, quien ha demostrado en cada una de las etapas del concurso cumplir tanto con los requisitos como con el perfil requerido para el cargo", se lee en el documento.

Según la Resolución N.º 090-2024-PLENO-JNJ, emitida el 27 de mayo de 2024, Piero Corvetto expresó el 29 de febrero de ese año “su manifestación de voluntad de continuar en el cargo de jefe de la ONPE por un periodo adicional”, antes de la culminación de su primer mandato. Ante esta solicitud, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó, en su sesión del 4 de marzo de 2024, la Convocatoria N.º 001-2024-RATIFICACIÓN/JNJ, proceso mediante el cual se evaluó su posible ratificación en el cargo.

La votación se llevó a cabo el 7 de mayo de 2024, durante una sesión plenaria en la que participaron cinco integrantes del pleno, y no los siete que conforman el número legal requerido. Según el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (Ley N.º 30916), se necesita el voto conforme de dos tercios del número legal de miembros para ratificar al jefe de la ONPE, es decir, al menos cinco votos favorables. No obstante, de acuerdo con la misma resolución, Corvetto obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra, por lo que no alcanzó el mínimo necesario para ser ratificado.

Conforme a la Resolución N.º 114-2024-PLENO-JNJ con fecha del 11 de julio de 2024, Piero Corvetto presentó un recurso de reconsideración tras no ser ratificado en la primera votación. Este recurso fue finalmente declarado fundado. La decisión fue revisada en una nueva sesión del pleno de la JNJ, esta vez con la participación de sus siete miembros, el número legal y total de sus miembros. El resultado fue de seis votos a favor y uno en contra, logrando así la mayoría necesaria para su ratificación. Con dicha votación, la JNJ resolvió ratificar a Corvetto para un segundo periodo como jefe de la ONPE.

Conclusión:

En síntesis, la imagen viral que afirma que Piero Corvetto no fue ratificado como jefe de la ONPE corresponde a un hecho ocurrido el 7 de mayo de 2024 que ha sido compartido fuera de contexto. Si bien en un primer intento no alcanzó los votos necesarios, esta información corresponde a una votación en la que no participó el pleno completo de la Junta Nacional de Justicia. Posteriormente, tras la presentación de un recurso de reconsideración, se llevó a cabo una nueva votación con los siete miembros del pleno, en la cual Corvetto obtuvo seis votos a favor y uno en contra, superando el mínimo requerido. Así, fue ratificado para un segundo periodo como jefe de la ONPE, cargo que ocupa hasta la actualidad.

