Usuario critica a Tilsa Lozano y conductora le responde de manera épica

Tilsa Lozano es uno de los rostros más conocidos de la televisión peruana y todo lo que comparte en su cuenta oficial de Instagram es muy comentado por sus miles de seguidores y una reciente publicación no ha sido la excepción.

Se trata de una fotografía donde la presentadora hizo alarde de sus medidas, pero Tilsa Lozano no contó con el ácido comentario de un usuario, quien decidió criticarla en la sección comentarios.

"Lo importante es que cuando la tengas, la quieras aún más que cuando luchabas por tenerla", fue la descripción de la instantánea que compartió la empresaria.

Los fans de Tilsa Lozano se pronunciaron con halagos y comentarios positivos, pero un cibernauta escribió lo siguiente: "Ya no pasa nada contigo, Tili... a cuidar a los bb (bebés), aceptemos como somos. Eres linda, cuídate, bendiciones".

Ante este ácido comentario, la conductora de 'En exclusiva' no se quedó de brazos cruzados y respondió al usuario de la siguiente manera. "¿No pasa nada en qué sentido? No entiendo tu comentario. ¿No pasa nada con mi cuerpo de una mujer de 36 años con dos hijos? Bueno para mí pasa mucho, pero no solo con mi cuerpo con marcas de madre, también pasa mucho con mi corazón, mi alma, mi mente. Bendiciones", fue a respuesta de Tilsa Lozano.

Además, en otro comentario, la 'Vengadora' le contestó a una mujer que habló de sus "numerosas" cirugías y aclaró que solo se realizó una operación en su cuerpo: "Tengo una operación.¿Alguna otra información?".

