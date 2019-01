Las mejores películas de animación de la historia

La categoría 'mejor película animada' de los Oscar prueba que las películas de animación también cumplen un papel importante en la historia del cine. No es necesario ser niño para disfrutar del cine de animación. Una ventaja de los dibujos animados es que puede ser vista solo o en compañía de la familia.

Si no has decidido con qué película de animación iniciar tu maratón de cintas de este género, te presentamos una lista con las mejores películas de cine de animación y dibujos animados de la historia.

10. PERSÉPOLIS

Es una adaptación del cómic autobiográfico de Marjane Satrapi y uno de los más grandes referentes del cine de animación.

En ella se narra cómo una mujer iraní vive su infancia y juventud en su país y fuera de él. Se muestran los graves efectos de los cambios de régimen en Irán. Uno de ellos, el que más destacó, fue la transgresión de la libertad individual.

Esta película animada cuenta el drástico cambio que sufre el papel de la mujer, la cual retrocedió mucho en la sociedad de la época en la que la cinta se ubica.

Se trata de la historia de la autora del cómic, Marjane, quien sufrió por mucho tiempo a causa de las múltiples mudanzas que tuvo que hacer para escapar de su país de origen.

En cuanto a los detalles técnicos, la crítica afirma que 'Persepolis' posee dinamismo y viveza por las voces de las intérpretes 'Catherine Deneuve' y 'Chiria Mastroianni'.

Este dibujo animado retrata valores como la intolerancia, la integridad, la desidia, la incomprensión, la rebeldía y la tiranía mediante escenas cómicas insertadas de una óptima forma.

En el 2007, el jurado del Festival de Cannes le otorgó un premio.

9. ARRUGAS

Dirigida por Ignacio Ferreras, 'Arrugas' es una cinta animada adaptada del cómic del historietista español Paco Roca.

El tema de este dibujo animado es el alzheimer.

La cinta está ambientada en un asilo donde viven ancianos con características diversas, quienes muestran su encanto y su lado más gracioso antes de dar pie a la parte más dramática de la historia.

Según la crítica, 'Arrugas' enseña de una forma delicada los efectos de la vejez y los síntomas del alzheimer.

En ese sentido, se retratan valores como la soledad, la nostalgia y al resignación.

El realismo lo aporta Roca, quien contó que las características de los personajes de 'Arrugas' tienen influencia de vivencias de familiares y personas que conoció.

Mediante estas vivencias, Roca se apoyó para construir la historia de Emilio y Miguel, dos ancianos que tienen una hermosa amistad y que sufren problemas distintos.

'Arrugas' ganó un premio Goya en la categoría 'Mejor guion adaptado'.

8. LA PRINCESA MONONOKE

Estrenada en 1997, esta película animada de 'Hayao Miyazaki' es una de las mejores que dirigió el cineasta japonés y la que más tiempo le tomó realizar, pues demoró 16 años en concretarla.

La undécima cinta producida por el 'Studio Ghibli', cuenta lo que vive Ashitaka después de ser atacado por un jabalí y recibir su maldición. Durante la búsqueda de un lugar donde pueda curarse, llega a la ciudad de hierro 'Tatara'. Allí se genera un conflicto entre la Princesa San y Lady Eboshi que amenaza con la desaparición del bosque. Es en este contexto donde Ashitaka y la Princesa San muestran un vínculo que será importante ver para entender el desenlace.

La película avanza de forma lenta y muestra a la mujer de una forma distinta. El personaje femenino principal, la 'Princesa San', es valiente y poco sentimental. Es, además, la líder de un ejército que lucha por impedir la destrucción del bosque.

Desde su lanzamiento, 'La Princesa Mononoke' ha ganado más de 30 premios en distintos festivales de cine. Destacan las categorías 'Mejor Dibujo', 'Mejor Película de Animación' y 'Mejor Director'.

7. UP

Sus directores Pete Docter y Bob Peterson ganaron premios en distintas categorías con esta película animada.

Este dibujo animado inicia mostrando las vivencias entre Carl Fredricksen, un vendedor de globos de 78 años, y su esposa, Ellie. Cuando esta fallece, Carl decide dejar la casa que construyó junto a su esposa para mudarse a una residencia de ancianos. Allí decide atar globos al techo de la casa donde vivió con Ellie y volar hacia sudamérica, uno de los sueños que quería cumplir antes de morir.

Sin embargo, el protagonista no se da cuenta de que en la casa se encontraba Russell, un perro con características contrarias a él. Este hecho desencadenará el nudo de la historia.

La crítica asegura que 'Up' tiene un guion casi perfecto y que su puesta en escena está muy bien cuidada. Por estas razones, se dice que cada escena de este film está medida con exactitud.

Esta película de animación ha ganado 15 premios, entre los que destacan los Oscars, el Globo de Oro y los Teens Choice Awards.

6. YOUR NAME

Una de las recientes películas de animación con buena aceptación por los espectadores es 'Your Name' o 'Kimi No Na Wa'. Prueba de ello es la respuesta que tuvo en la taquilla, donde superó a 'El viaje de Chihiro' de Hayao Miyazaki.

Durante los primeros minutos de las casi dos horas de esta cinta, se muestra el inicio de un romance entre una joven (Mitshuha) y un adolescente (Taki). Ella vive en un pequeño pueblo de Japón, ubicado entre las montañas. La historia presenta el primer dilema cuando Mitsuha despierta y no reconoce su cuerpo, pues luce como un hombre. Poco después se da cuenta que está en el cuerpo de Taki.

El elemento fantástico de 'Your Name' hace que los que la observen se queden atrapados en la historia, cuyo final es mucho más extraordinario.

Fue dirigida por Makoto Shinkai y se encuentra disponible en Netflix.

5. LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS

Esta historia se desarrolla en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de una de las más importantes producciones de Hayao Miyazaki y su 'Studio Ghibli', el cual fundó junto a su mentor y amigo Isao Takahata.

La historia es protagonizada por dos hermanos (Seita y Setsuko), hijos de un oficial de la marina japonesa. Ambos viven en Kobe, Japón. El conflicto inicia cuando los hermanos no llegan a tiempo al búnker donde su madre los espera, razón por la cual deciden buscarla.

La crítica asegura que esta película evidencia que el cine animado también puede contar historias profundas.

'La Tumba de las Luciérnagas' ha ganado premios en Festivales de Cine especializados en cine de animación.

4. INTENSA-MENTE

Este dibujo animado de Pixar dirigido por Pete Docker y Ronnie Del Carmen, se hizo conocida tras su lanzamiento por las buenas críticas que recibió.

Algunos espectadores aseguraron que 'Intensamente' no era una película para niños, sino para adultos, por el problema que trataba.

Se muestra cómo actúan las emociones de Riley, la niña protagonista, durante su cambio de púber a adolescente. Estas son representadas por personajes con los que el espectador sentirá empatía inmediatamente: Alegría, tristeza, miedo, asco e ira.

Un acierto de esta película animada según la crítica es su guion, el cual califican de 'impecable'. 'Intensamente' también destacó por la novedosa forma en la que mostraban lo que sentía Riley.

3. EL REY LEÓN

La película de Roger Allers y Rob Minkoff se ha convertido en un gran referente del cine de animación.

Además de destacar por su historia, este dibujo animado es memorable por su musicalización y la calidad de sus imágenes.

Su gran cantidad de seguidores, hicieron que Disney lanzaran su versión en 3D y en live-action.

Esta última será lanzada este año en julio.

2. EL VIAJE DE CHIHIRO

Otra gran película de animación es 'El viaje de Chihiro' de Hayao Miyazaki. Pese a que fue lanzada en el 2001, esta cinta animada sigue siendo la preferida de muchos.

Se muestra una historia llena de simbolismos y personajes entrañables protagonizada por una niña (Chihiro), que pasa de habitar en el mundo espiritual de los Dioses a una ciudad olvidada y perdida.

En esa dimensión no solo se queda atrapada ella, sino también sus padres. Ella se ve obligada a explorar ese nuevo lugar sola porque sus padres fueron convertidos en cerdos, y descubre que hay muchos espíritus que la acompañan.

Se trata de una película animada que deja muchos mensajes que giran en torno a la amistad, el amor, el respeto y la bondad.

1. COCO

La segunda película animada más taquillera del 2017 cuenta la historia de Miguel, un niño de 12 años integrante de una familia de zapateros que prohíbe la música en su hogar.

Después de que el bisabuelo de la familia abandonó a su esposa para perseguir su sueño de ser músico, empezaron a creer que este oficio traía consigo una maldición.

Los hechos se complican cuando Miguel decide que quiere ser músico inspirado en su cantante favorito, Ernesto de la Cruz.

'Coco' es una de las películas animadas más recientes con una gran aceptación.