Espectáculos

Clara Seminara retira denuncia contra 'Yuca' por tocamientos indebidos debido a su delicado estado de salud: "Esperaba que él me pida disculpas"

Hace menos de un mes, Jorge Benavides informó que Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', atraviesa una situación delicada, mientras su familia ha optado por mantener en reserva los detalles sobre su estado de salud.

'Yuca' estuvo internado en UCI Foto: Composición LR
'Yuca' estuvo internado en UCI Foto: Composición LR | Difusión/ Instagram

Clara Seminara decidió retirar la denuncia por tocamientos indebidos contra Enrique Espejo, conocido artísticamente como 'Yuca'. La exactriz cómica señaló que tomó esta decisión debido al delicado estado de salud del humorista. Asimismo, aseguró que no le guarda rencor y que, sobre todo, espera que él haya entendido que "a las mujeres no se les toca".

La exintegrante del elenco de JB indicó que tiene conocimiento de que 'Yuca' lleva un tiempo prolongado con complicaciones de salud. "Así que le he dicho a mi abogado que, por un asunto humanitario, dejemos el tema de la denuncia ahí", declaró para un conocido medio local.

PUEDES VER: Actriz Clara Seminara revela que le ganó juicio al cómico Enrique Espejo 'Yuca' por tocamientos indebidos: 'Se está haciendo justicia'

lr.pe

Seminara explica por qué desistió del proceso legal

En declaraciones para Trome, Seminara sostuvo que Espejo no está en condiciones físicas para afrontar un proceso judicial y que, por ello, optó por dar por cerrado el caso. "Ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso", afirmó.

"No lo odio ni le tengo rencor. Él me faltó el respeto y yo lo denuncié. Eso fue lo que pasó, pero no busco vengarme ni nada por el estilo. Yo solo esperaba que él me pida disculpas por lo que hizo", añadió.

PUEDES VER: Clara Seminara indignada con el PJ por absolver a 'Yuca' tras demanda de tocamientos indebidos: 'Es una mano negra'

lr.pe

¿Por qué denunció Clara Seminara a 'Yuca'?

En mayo de 2019, Clara Seminara denunció al humorista Enrique Espejo por un incidente ocurrido el 25 de octubre de 2018 durante las grabaciones del programa 'El Wasap de JB'. Según la actriz, Espejo abusó de su confianza y la tocó de manera indebida antes de iniciar la filmación de un segmento. Ella reaccionó golpeándolo dos veces en la cara.

En 2025, Seminara informó que el Poder Judicial emitió una sentencia favorable a su denuncia. El fallo impuso a Espejo tres años de prisión suspendida, además de una reparación civil de S/ 6.000.

