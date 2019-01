BTS pierde y nuevo grupo se corona como los 'Reyes del Kpop' [VIDEO]

Armys no están felices con la noticia. En Corea se desarrolló uno de los más importantes y prestigiosos eventos de premiación, los 33rd Golden Disc Awards. Una ceremonia que estuvo cargada de sorpresas como la destronación de BTS .

iKon, un grupo de Kpop relativamente nuevo acaba de llevarse el máximo galardón de la mencionada premiación. El mencionado boyband se llevó la estatuilla dorada del Digital Song of the Year o Digital Daesang (Canción digital del año, en español) por su canción “Love Scenario”.

Las reacciones de Jay, Song, Bobby, B.I, DK, Ju-ne y Chan conmovieron hasta el corazón más fuerte de los iKONIC (nombre otorgado a los fanáticos de este grupo surcoreano), quienes gritaron de emoción al escuchar el anuncio de los presentadores.

Cuando se acercaron a recibir el premio agradecieron a fans, familiares y personal de YG Entertainment. Uno de los integrantes se arrodilló en pleno escenario en señal de agradecimiento a su público.

Al ser el último y más esperado premio de la gala los grupos que asistieron (BTS, BLACKPINK, entre otros) los acompañaron sobre la plataforma mientras sonaba “Love Scenario”.

El próximo 6 de enero se realizará la ceremonia central, donde se entregará premios a los grupos que lograron mayores ventas en físico a lo largo del 2018. Nuevamente, BTS y iKon se verán las caras para conocer quién se llevará el mayor premio a casa.

Lista de premiados en los Golden Disc Awards 2019

Digital Song of the Year (Daesang): iKON (“Love Scenario”)

Digital Song Division (Bonsang): BIGBANG, BLACKPINK, Bolbbalgan4, BTS, Chungha, iKON, MAMAMOO, MOMOLAND, Roy Kim, and TWICE

Best Boy Group: Wanna One

Best Girl Group: GFRIEND

Best New Artist: (G)I-DLE

Best Hip Hop: WINNER’s Song Mino

Best Ballad: Im Chang Jung

Cosmopolitan Artist Award: BLACKPINK and Wanna One

2019 Global V Live Top 10 Best Artist: BTS

Judges’ Special Award: SSAW

