Gian Marco: “Mi sueño es escribir un tema para Luis Miguel”

Gian Marco se pronunció sobre una de sus metas a la que aspira alcanzar pronto. “Mi máximo sueño como compositor es escribirle a Luis Miguel”, confesó en entrevista con Milagros Leiva en ATV Noticias Matinal.

“Fui a verlo a Los Ángeles y realmente es extraordinario. No existe en el mundo latinoamericano una persona que cante e interprete como él, lo que hace con la voz en vivo es único”, agregó el cantautor sobre ‘El Sol de México’, quien nuevamente ha cobrado protagonismo en los escenarios tras la serie sobre su vida emitida en Netflix.

En otro momento, Gian Marco recordó que sí logró grabar un dueto con José José, otro de sus ídolos.

“Tuve la bendita suerte de que José José me invite a cantar en su disco de duetos. Grabamos el tema ‘Y qué’, pero como él ya no podía cantar, grabé con la voz de él de los 80... Me eché a llorar, no podía creer que estaba cantando con la leyenda”.

Gian Marco también tuvo palabras de elogio para nuestro crédito nacional Pedro Suárez Vértiz.

“Pedro es un valiente, es una persona que ha visto la vida de una manera diferente, tiene ojos en todos lados y ve lo que otros no pueden ver. Otra valiente de la que no se habla es su esposa Cynthia que lucha junto a él”, dijo.

“Es increíble como las nuevas generaciones hasta el día de hoy tienen en el ADN a Pedro, él siempre está ahí. Estando en los momentos tan críticos como los que pasa, sigue estando. Tengo lindos recuerdos de él, pero lamento que nunca grabamos un disco juntos, aunque sí compartimos escenario”, puntualizó.❧