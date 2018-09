Milett Figueroa eleva la temperatura en 'De vuelta al barrio' con sexys movimientos durante escena [VIDEO]

Milett Figueroa regresó nuevamente a la pantalla chica con sus personaje "Ninfa" de la serie ‘De vuelta al barrio’. Sin embargo, la bella y sensual joven ahora será la profesora de educación física del colegio de Simón (Gabriel Rondón) por lo que sorprendió a todos los alumnos con sus movimientos.

La exsecretaria de Luis Felipe (Diego Bertie), aceptó la propuesta del subdirector Rocha para incorporarse al centro educativa como la nueva maestra. Milett Figueroa fue caracterizada con un conjunto al aula y aunque no conocía de qué se trataba el curso, hizo de las suyas en la escena.

Con un short corto rojo y un polo blanco ceñido la profesora realizó una peculiar rutina de sus ejercicios que enloqueció a casi todos los alumnos. "Yo estoy alejada de todo lo que no me suma en mi carrera profesional. Yo estoy estudiando para crecer como artista. Ahora estoy en la mejor serie del país. No puedo negar que me encanta la actuación y quiero seguir avanzando en ese campo", comentó Milett Figueroa cuando fue consultada sobre su carrera en la actuación.

Milett Figueroa muchas veces ha dado entender que quiere forjarse como una actriz y dejar lado los realities o escándalos, por lo que se prepara de manera constante en el canto y la actuación. Desde su cuenta de Instagram contó su regreso a la TV.

“Cuando amas lo que haces nacen momentos como este. Gracias @cristian.giles.bardales por capturar lo mejor de mi en cada personaje. Hoy soy la nueva maestra de física (educación Física) y hoy mis zapatos tienen más historias que contar... Gracias por aceptar lo que amo y hago con el corazón. @devueltaalbarrioof @americatelevision #actriz”, comentó en una publicación que hizo Milett Figueroa en Instagram.