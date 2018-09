Yo Soy: Ricardo Morán 'pelea' en vivo con el jurado por eliminación de imitadores

No se ponían de acuerdo. En la última eliminación del programa 'Yo Soy' se registró un incidente que no fue pasado por alto por los asistentes al show de talentos que emite Latina. El director de teatro y escritor Ricardo Morán protagonizó una escena al no ponerse de acuerdo con sus compañeras, Maricarmen Marin, Magdyel Ugaz y Katia Palma.

En plena emisión en vivo de 'Yo Soy', los miembros del jurado nombraron a los dos primeros eliminados de la noche, Iván Cruz y Sebastián Yatra. La última dupla en enfrentarse tuvo que esperar hasta el último para saber quién iba a permanecer en competencia. Antes de anunciar al eliminado, Ricardo Morán manifestó que no estaban de acuerdo con la decisión, pero que no podían eliminar a los dos imitadores, Conchita Alonso y Fito Páez. Esto fue lo que comentó.

"Antes de decir cualquier cosa, quiero explicarle al público, Adolfo, que este es el voto que el jurado debatió y por eso nos hemos demorado en la eliminación. Estamos empatados. 50% del jurado quiere salvar a uno y 50% al otro. No es una decisión consensuada. La mitad del jurado opina que los dos deben irse. Debido a la trayectoria y participación del programa, cada jurado ha hecho su evaluación. Se ha recurrido a la opinión del jurado. La decisión no nos tiene contentos a todos, por opinión dividida, se salva Fito Páez".

En varios momentos de la eliminación de 'Yo Soy' se pudo ver a Ricardo Morán acercándose a sus compañeras del jurado y hablando con ellas para ponerse de acuerdo en la elección. Incluso, los rostros de Maricarmen Marin y Katia Palma reflejaban la disconformidad de la evaluación final.