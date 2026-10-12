Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Pelea en el Congreso + salud del papa León XIV Ft. Elmer Huerta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Zayn Malik en Lima 2027: fecha, lugar, posible setlist y todo lo que debes saber del concierto

El exintegrante de One Direction confirma su debut en los escenarios limeños como solista con su ambiciosa gira 'The KONNAKOL Tour' en la Costa Verde este 14 de octubre.

Zayn Malik regresa a suelo peruano como solista en 'The KONNAKOL Tour'. Composición LR. Instagram.
Zayn Malik regresa a suelo peruano como solista en 'The KONNAKOL Tour'. Composición LR. Instagram.
Por
google iconLa República en Google

El esperado debut de Zayn Malik como solista en territorio peruano ya es una realidad que ha desatado auténtico furor entre sus fanáticos. Tras años alejado de las grandes giras internacionales, el cantante británico vuelve a Latinoamérica con su gira mundial 'The KONNAKOL Tour', una producción de gran escala a cargo de Live Nation que recorre más de una treintena de ciudades alrededor del mundo para presentar en vivo su evolución artística y su más reciente repertorio musical.

La expectativa en Lima no ha dejado de crecer luego del exitoso inicio de su tramo sudamericano en escenarios de Chile, Argentina y Brasil. Con una propuesta sonora madura que combina el R&B contemporáneo, melodías intimistas y su característico registro vocal, el cantante inglés promete regalar una velada inolvidable para quienes siguieron sus pasos desde su etapa en One Direction.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

¡Cumplirá su gran sueño! Milena Warthon se emociona al ser elegida para abrir show de Zayn Malik en Lima: “Tengo ganas de llorar”

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el concierto de Zayn Malik?

La cita oficial del exintegrante de One Direction con el público peruano está pactada para el próximo 14 de octubre en el recinto de Costa 21, ubicado en el distrito costero de San Miguel. El emblemático espacio frente al mar se convertirá en el punto de encuentro de miles de seguidores que esperaron por más de una década para volver a ver al cantante británico en un escenario local, marcando su primer show en solitario en la capital.

La llegada del intérprete a Lima forma parte de un extenso circuito continental donde viene encabezando arenas y grandes explanadas. La organización técnica del establecimiento de la Costa Verde permitirá albergar la cuidada escenografía y atmósfera visual que caracteriza al espectáculo de 'The KONNAKOL Tour'. Asimismo, este show promete una experiencia de primer nivel acústico y visual para toda la fanaticada nacional.

Puedes ver

Zayn Malik, ex One Direction, llega a Lima: fecha y cuándo inicia la preventa de entradas en Teleticket para su concierto en Costa 21

lr.pe

Posible setlist del show de 'The KONNAKOL Tour'

Tomando como referencia el arranque de su gira sudamericana en Santiago de Chile, el repertorio de Zayn en Lima promete ser un viaje completo a través de sus cinco producciones discográficas. La velada suele abrir con una cuidada introducción ligada a "Used To The Blues", dando paso a temas potentes como "Nusrat", "sHe", "Met Tonight" y la aclamada "Birds on a Cloud". Con esta última canción, el cantante suele tomarse un espacio para dirigirse al público con reflexiones personales y mensajes directos.

El punto cumbre del espectáculo incluye himnos obligatorios de su trayectoria como la versión stripped down de su mega éxito mundial "PILLOWTALK", la emotiva interpretación de "iT’s YoU" y otros temas como: "What I Am", "Alienated", "Concrete Kisses", "BoRdErSz" y el enérgico intermedio con "Talk to Me / Still Got Time". Para el tramo final, el cantante remata con una descarga de emociones al ritmo de "dRuNk", "Love Like This", "Sweat", "Die For Me" y el cierre definitivo con "Grateful".

Puedes ver

Zayn Malik emociona a fans al cantar 'Night Changes' de 'One Direction' en honor a Liam Payne, en México

lr.pe
Posible setlist de Zayn Malik en su concierto en Lima. Composición LR. Instagram.

Posible setlist de Zayn Malik en su concierto en Lima. Composición LR. Instagram.

¿Dónde puedo conseguir las entradas y cuál es su precio?

Las entradas oficiales para el concierto de Zayn Malik se adquieren de manera exclusiva a través de la plataforma web de Teleticket y sus módulos físicos autorizados. El proceso de venta fue estructurado en fases para facilitar el acceso ordenado del público, iniciando con una preventa exclusiva Zayn VIP Key, seguida de la preventa para clientes de tarjetas BBVA con descuentos especiales, para luego habilitar la venta general abierta a todos los métodos de pago.

Respecto a los precios, estos están asignados según la ubicación en la que se encuentre el oyente a lo largo de la explanada de Costa 21 entre sectores preferenciales y campo general. Con respecto a la zona Platinum, el costo de la entrada es S/254,25 y en relación con el área VIP es S/224,25.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Acribillan a chofer de combi y a su bebé de 7 meses en Mirones Bajo, Cercado de Lima

China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por sus vínculos con Taiwán y lanza una advertencia a otros países

Programación fecha 12 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Entretenimiento

Iron Maiden en Lima 2026: fecha oficial, horario, setlist y todo sobre el concierto en el Estadio Nacional

Influencer Gracie Bon conmueve al ayudar a afectados por el fuerte terremoto que sacudió Panamá

Luis Fonsi vuelve a Perú a pedido de todas sus fans: fecha, precios y a qué hora inicia la preventa de entradas en Ticketmaster

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a definir posiciones: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical"

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"