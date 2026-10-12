Zayn Malik en Lima 2027: fecha, lugar, posible setlist y todo lo que debes saber del concierto

El esperado debut de Zayn Malik como solista en territorio peruano ya es una realidad que ha desatado auténtico furor entre sus fanáticos. Tras años alejado de las grandes giras internacionales, el cantante británico vuelve a Latinoamérica con su gira mundial 'The KONNAKOL Tour', una producción de gran escala a cargo de Live Nation que recorre más de una treintena de ciudades alrededor del mundo para presentar en vivo su evolución artística y su más reciente repertorio musical.

La expectativa en Lima no ha dejado de crecer luego del exitoso inicio de su tramo sudamericano en escenarios de Chile, Argentina y Brasil. Con una propuesta sonora madura que combina el R&B contemporáneo, melodías intimistas y su característico registro vocal, el cantante inglés promete regalar una velada inolvidable para quienes siguieron sus pasos desde su etapa en One Direction.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Zayn Malik?

La cita oficial del exintegrante de One Direction con el público peruano está pactada para el próximo 14 de octubre en el recinto de Costa 21, ubicado en el distrito costero de San Miguel. El emblemático espacio frente al mar se convertirá en el punto de encuentro de miles de seguidores que esperaron por más de una década para volver a ver al cantante británico en un escenario local, marcando su primer show en solitario en la capital.

La llegada del intérprete a Lima forma parte de un extenso circuito continental donde viene encabezando arenas y grandes explanadas. La organización técnica del establecimiento de la Costa Verde permitirá albergar la cuidada escenografía y atmósfera visual que caracteriza al espectáculo de 'The KONNAKOL Tour'. Asimismo, este show promete una experiencia de primer nivel acústico y visual para toda la fanaticada nacional.

Posible setlist del show de 'The KONNAKOL Tour'

Tomando como referencia el arranque de su gira sudamericana en Santiago de Chile, el repertorio de Zayn en Lima promete ser un viaje completo a través de sus cinco producciones discográficas. La velada suele abrir con una cuidada introducción ligada a "Used To The Blues", dando paso a temas potentes como "Nusrat", "sHe", "Met Tonight" y la aclamada "Birds on a Cloud". Con esta última canción, el cantante suele tomarse un espacio para dirigirse al público con reflexiones personales y mensajes directos.

El punto cumbre del espectáculo incluye himnos obligatorios de su trayectoria como la versión stripped down de su mega éxito mundial "PILLOWTALK", la emotiva interpretación de "iT’s YoU" y otros temas como: "What I Am", "Alienated", "Concrete Kisses", "BoRdErSz" y el enérgico intermedio con "Talk to Me / Still Got Time". Para el tramo final, el cantante remata con una descarga de emociones al ritmo de "dRuNk", "Love Like This", "Sweat", "Die For Me" y el cierre definitivo con "Grateful".

Posible setlist de Zayn Malik en su concierto en Lima. Composición LR. Instagram.

¿Dónde puedo conseguir las entradas y cuál es su precio?

Las entradas oficiales para el concierto de Zayn Malik se adquieren de manera exclusiva a través de la plataforma web de Teleticket y sus módulos físicos autorizados. El proceso de venta fue estructurado en fases para facilitar el acceso ordenado del público, iniciando con una preventa exclusiva Zayn VIP Key, seguida de la preventa para clientes de tarjetas BBVA con descuentos especiales, para luego habilitar la venta general abierta a todos los métodos de pago.

Respecto a los precios, estos están asignados según la ubicación en la que se encuentre el oyente a lo largo de la explanada de Costa 21 entre sectores preferenciales y campo general. Con respecto a la zona Platinum, el costo de la entrada es S/254,25 y en relación con el área VIP es S/224,25.