El esperado regreso de Zayn Malik a los escenarios trajo consigo un momento inesperado que conmovió a miles de seguidores. Durante su presentación en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el pasado 25 de marzo, el cantante británico rindió un sentido tributo a su excompañero fallecido de One Direction, Liam Payne, interpretando por primera vez en su carrera solista el tema “Night Changes”.

El show, parte de su gira mundial “Stairway To The Sky”, marcó no solo su primera presentación en solitario en el país, sino también una de las actuaciones más emotivas de su trayectoria, al incluir un homenaje a Payne, quien falleció trágicamente en octubre de 2024. La noticia del homenaje se viralizó rápidamente en redes sociales.

Un homenaje inolvidable a Liam Payne en el Palacio de los Deportes

Lanzada el 14 de noviembre de 2014 como parte del álbum Four, “Night Changes” se convirtió rápidamente en uno de los temas más queridos de One Direction. Su letra melancólica y reflexiva sobre el paso del tiempo adquirió un nuevo valor emocional durante la interpretación de Zayn en la CDMX, especialmente por la conexión con la memoria de Liam Payne.

Durante la presentación, las pantallas proyectaron un mensaje en honor a Payne: “Liam Payne. 1993-2024. Te amo, hermano”. Esta acción provocó una ola de emoción en el público, consolidando el espectáculo como uno de los más memorables en la historia reciente del Palacio de los Deportes. Para los fans, fue una muestra de reconciliación con su pasado en 1D y una despedida simbólica para su amigo y colega.

Este emotivo acto se dio apenas cinco meses después del fallecimiento de Liam Payne, quien murió a los 31 años tras un accidente en Buenos Aires, Argentina. El gesto de Zayn no pasó desapercibido por la prensa ni por su familia: su madre compartió en redes una fotografía del show en la capital mexicana, resaltando el orgullo por el homenaje.

“Night Changes”: un clásico con nuevo significado

El recinto capitalino, conocido también como el “Domo de Cobre”, fue testigo de un momento que marcó a toda una generación de seguidores. Entre gritos, lágrimas y luces blancas encendidas por el público, Zayn Malik pronunció las palabras “Canten, México”, antes de entonar los primeros versos de “Night Changes”, un himno de One Direction que no había interpretado desde su salida de la banda en 2015.

El tema fue escrito por los integrantes de la banda junto con Jamie Scott, Julian Bunetta y John Ryan, y representó un giro más maduro en el estilo musical del grupo. El videoclip, dirigido por Ben Winston, mostraba citas románticas desde la perspectiva en primera persona de cada integrante. Ahora, una década después, esa nostalgia volvió a conectar con los fans, pero desde una dimensión más íntima y triste.

Cabe recordar que no es la primera vez que Zayn se reencuentra con el repertorio de su antigua banda. En el arranque de su gira mundial, interpretó brevemente “What Makes You Beautiful”, pero nunca había cantado una balada tan icónica como “Night Changes” en un contexto tan cargado de significado.

Zayn Malik en México: Fechas, historia y carrera en solitario

Zayn Malik ofrecerá dos presentaciones adicionales en el Palacio de los Deportes los días 27 y 28 de marzo. Su regreso ha generado gran expectación, pues se trata de su primera gira internacional como solista desde su salida de One Direction.

Desde el lanzamiento de su álbum debut Mind of Mine en 2016, que incluye el éxito global “Pillowtalk”, Zayn ha construido una carrera marcada por su identidad sonora propia, fusionando pop, R&B y toques de música alternativa. A este le siguieron los discos Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2021), reafirmando su evolución artística. Además, su incursión en la moda lo ha llevado a colaborar con marcas de prestigio a nivel internacional.

Por otro lado, One Direction dejó huella en México desde su primera presentación en 2013 en el entonces Foro Sol (hoy Estadio GNP Seguros), donde reunieron a más de 50 mil personas. Su último concierto en el país fue en los Premios Telehit de 2015, poco antes de la disolución del grupo.