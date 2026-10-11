Luis Fonsi vuelve a Perú a pedido de todas sus fans: fecha, precios y a qué hora inicia la preventa de entradas en Ticketmaster

Luis Fonsi volverá a Perú después de cinco años de ausencia para ofrecer un concierto en Lima como parte de su gira mundial 'Mar Infinito World Tour 2027'. El cantante puertorriqueño se presentará en seis meses en Arena 1, donde compartirá con sus seguidores una selección de los temas más representativos de su trayectoria musical.

El anuncio llega en un momento destacado para el intérprete de 'Despacito' y 'No me doy por vencido', canciones que figuran entre las 10 más importantes en la historia del listado Hot Latin Songs de Billboard. Además, el artista atraviesa una etapa de buenos resultados musicales gracias a sus recientes lanzamientos y colaboraciones, mientras prepara una gira que recorrerá distintos países de Latinoamérica y otros territorios.

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¿Cuándo es el concierto de Luis Fonsi en Perú 2027?

El concierto de Luis Fonsi en Perú está programado para el viernes 23 de abril de 2027 en Arena 1, recinto ubicado en Lima. La presentación forma parte del 'Mar Infinito World Tour 2027', una gira internacional que también contempla presentaciones en países como Puerto Rico, Chile, Argentina y Colombia, entre otros destinos.

El nombre de este recorrido musical tiene un significado personal para el cantante. La palabra «mar» reúne las iniciales de los nombres de su hija Mika, su esposa Águeda y su hijo Rocco, mientras que el concepto de un océano infinito representa la conexión entre diferentes lugares y culturas a través de la música.

"Mar Infinito representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente", señaló el artista.

Entradas para el concierto de Luis Fonsi en Lima: precios y cuándo inicia la preventa

Las entradas para el concierto de Luis Fonsi en Arena 1 estarán disponibles en preventa a través de la plataforma digital de Ticketmaster. Según el anuncio, esta etapa comenzará el miércoles 14 de octubre a las 11.00 a. m. e incluirá un descuento del 20% para las compras realizadas con tarjetas BBVA, beneficio sujeto a disponibilidad de stock.

Los precios anunciados para las distintas zonas del espectáculo son los siguientes:

Zona General: S/220.

S/220. Zona VIP: S/300.

S/300. Zona Platinum: S/390.

Los montos corresponden a los precios de preventa consignados en el anuncio. Antes de realizar la compra, se recomienda revisar en Ticketmaster las condiciones del beneficio, la disponibilidad por zona y el precio final de las entradas.

Setlist del concierto de Luis Fonsi en Perú 2027

El repertorio anunciado para el 'Mar Infinito World Tour 2027' contempla canciones que han marcado diferentes etapas de la carrera de Luis Fonsi. Entre los temas mencionados figuran baladas, éxitos pop y colaboraciones que forman parte de su trayectoria internacional.

Estas son algunas de las canciones que se espera escuchar durante su presentación en Lima:

Imagíname sin ti: una de las baladas reconocidas de su repertorio.

una de las baladas reconocidas de su repertorio. Aquí estoy yo: tema asociado a su etapa de consolidación en el pop latino.

tema asociado a su etapa de consolidación en el pop latino. No me doy por vencido: una de las canciones más representativas de su carrera.

una de las canciones más representativas de su carrera. Corazón en la maleta: sencillo que forma parte de su catálogo musical.

sencillo que forma parte de su catálogo musical. Échame la culpa: colaboración que amplió su presencia en el pop latino.

colaboración que amplió su presencia en el pop latino. Despacito: el éxito internacional que llevó su música a públicos de distintas partes del mundo.

La selección permitirá recorrer diferentes momentos de su carrera, aunque la lista definitiva de canciones y el orden de interpretación no han sido confirmados en la información del anuncio.