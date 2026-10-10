Brunella Torpoco celebrará su aniversario musical el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales. Foto: Instagram

Brunella Torpoco celebrará su aniversario musical el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales. Foto: Instagram

La cantante chalaca Brunella Torpoco prepara una gran celebración por su aniversario musical, este próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. El espectáculo contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, quienes acompañarán a la salsera en una noche dedicada a sus seguidores.

La intérprete, quien se emocionó por liderar el Top 100 Perú de importante ranking, expresó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido del público a lo largo de su trayectoria y adelantó que viene organizando un evento especial para compartir con sus fanáticos. Asimismo, aseguró que ofrecerá un espectáculo en el que demostrará su talento y estará acompañada de importantes invitadas de la escena musical.

"Cada día me siento agradecida y bendecida por el respaldo que el público me brinda y, por eso, estamos realizando una fiesta especial como la celebración de mi aniversario para compartir con mi gente y entregarles todo mi talento como lo vengo haciendo en estos últimos años. El 27 de noviembre va a ser una noche especial donde tendré a grandes invitadas nacionales y hasta internacionales", comentó Brunella Torpoco, quien el lunes 12 de octubre dará a conocer su lista de invitados.

Brunella Torpoco fue nominada a los Premios HEAT 2026

Originaria del barrio de Chacarita, en el Callao, Brunella Torpoco ha logrado consolidar su carrera musical tanto en el Perú como en el extranjero. Su crecimiento artístico le permitió obtener una nominación en la categoría Mejor Artista de Salsa de los Premios HEAT 2026, en la que compite con reconocidos exponentes del género como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Grupo Niche, Rubén Blades y Jerry Rivera.

La salsera también destacó que el cariño de sus seguidores representa una motivación para continuar trabajando en nuevas producciones musicales. Además, manifestó su orgullo por la nominación internacional y recordó el lanzamiento de una colaboración con el reconocido humorista y músico Melcochita, que consiguió gran repercusión en las redes sociales.

"El aplauso del público es la vitamina para seguir trabajando, creando y lanzar nuevos temas al público. Me siento feliz y orgullosa como peruana de la nominación recibida y espero el apoyo de todos", indicó Torpoco.

A sus 28 años, la artista peruana se ha convertido en una de las voces más representativas de la nueva generación de la salsa. Entre las canciones que han impulsado su popularidad destacan 'Honda - Costumbres', 'Mix Guarachas', 'Otro ocupa mi lugar' y 'Así fue', temas que forman parte de su repertorio musical.

El concierto de aniversario de Brunella Torpoco está programado para el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. Las entradas para asistir al espectáculo se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.