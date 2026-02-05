Zayn Malik, exintegrante de One Direction, confirmó su regreso a Lima para ofrecer un concierto el martes 14 de octubre en Costa 21, como parte de The Konnakol Tour, su gira mundial más ambiciosa como solista. El show forma parte del recorrido internacional que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum Konnakol, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera y que lo lleva nuevamente a los grandes escenarios tras varios años alejado de las giras globales.

Lima ha sido incluida dentro del circuito oficial de esta gira producida por Live Nation, que recorrerá 31 ciudades en distintas regiones del mundo. La presencia de Zayn en la capital peruana refuerza la importancia del país dentro de la agenda de conciertos internacionales de la temporada y lo posiciona como uno de los eventos musicales más esperados del año para los fanáticos del pop. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, con etapas de preventa y venta general.

¿Cuándo empieza la preventa y venta de entradas para Zayn en Lima?

La venta de entradas para el concierto de Zayn Malik en Lima se realizará exclusivamente por Teleticket y contará con diferentes etapas de preventa, incluyendo beneficios y descuentos para determinados clientes. Estas modalidades buscan facilitar el acceso anticipado a los boletos antes del inicio de la venta general, la cual estará abierta al público en general.

El cronograma oficial de venta es el siguiente:

Preventa Zayn VIP Key: martes 10 de febrero desde las 12:00 p. m. hasta el jueves 12 de febrero a las 10:00 p. m.

Preventa Sponsor BBVA: miércoles 11 de febrero desde las 10:00 a. m. hasta el jueves 12 de febrero a las 10:00 p. m.

Venta general: viernes 13 de febrero desde las 10:00 a. m.

¿Cuándo será el concierto de Zayn en Lima, dónde y quién es?

El concierto de Zayn Malik en Lima se realizará el martes 14 de octubre en Costa 21, recinto ubicado en el distrito de San Miguel y conocido por albergar grandes espectáculos internacionales. El show forma parte de The Konnakol Tour, una gira que marca la primera vez que el artista encabeza arenas y estadios en Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido, consolidando su regreso a los escenarios a gran escala.

Zayn Malik es un cantante británico que alcanzó fama mundial como miembro de One Direction, una de las bandas más exitosas de la última década. En 2016 inició su carrera como solista con el álbum Mind of Mine y el éxito global “Pillowtalk”. Actualmente, se encuentra en una etapa de expansión artística con el anuncio de su quinto álbum de estudio, KONNAKOL, programado para el 17 de abril de 2026. La gira incluye presentaciones en ciudades como Manchester, Londres, Los Ángeles, Ciudad de México, São Paulo y Miami, confirmando su retorno al circuito internacional y su vínculo con los fans peruanos.