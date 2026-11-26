‘La noche dorada 2’ del Zein: dónde ver en vivo gratis, fecha, hora y qué influencers pelearán en el evento de boxeo La velada de boxeo entre creadores de contenido es uno de los eventos de entretenimiento más esperados del año. Conoce cómo verlo gratis desde la comodidad de tu casa.

Los amantes de las redes sociales podrán disfrutar de una nueva jornada de boxeo entre influencers. El streamer peruano ElZeein prepara la segunda edición de 'La noche dorada', una competencia que reunirá a conocidos creadores de contenido nacionales y extranjeros en el cuadrilátero.

La expectativa crece por los enfrentamientos que protagonizarán figuras populares de Kick y otras plataformas digitales, como TikTok. Entre los duelos más esperados están los de Cañita, Kingteka, Piero Arenas y el chileno Shelao, quienes buscarán quedarse con la victoria frente a sus respectivos rivales.

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¿Cuándo es 'La noche dorada 2' y a qué hora empieza?

'La noche dorada 2' se realizará este sábado 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja, Lima. La organización programó el inicio del espectáculo para las 3.00 p. m. con la alfombra roja, donde desfilarán los invitados y artistas a presentarse.

La jornada contará con ocho enfrentamientos y la participación de 16 creadores de contenido. Cada pelea tendrá tres asaltos de dos minutos, aunque los horarios individuales de los combates todavía no han sido anunciados. Por otra parte, este viernes 27 de noviembre será el pesaje oficial de la velada.

Si estás en el extranjero, esta es la hora por países para que sigas 'La noche dorada 2'.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (Este) 3:00 p. m. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos (Centro) 2:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 4:00 p. m. Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay 5:00 p. m. España 9:00 p. m. Estados Unidos (Oeste) 12:00 p. m.

¿Dónde ver 'La noche dorada 2' EN VIVO y gratis?

Quienes no puedan asistir al Coliseo Eduardo Dibós tendrán la posibilidad de seguir todos los enfrentamientos desde sus casas. La transmisión será gratuita a través de la plataforma Kick, en el canal oficial de ElZeein, identificado como /elzeein.

Para disfrutar del espectáculo, los usuarios deberán ingresar a Kick y buscar la cuenta del streamer peruano. La señal comenzará a las 3.00 p. m., por lo que no será necesario comprar una entrada para seguir las peleas por internet.

¿Qué influencers pelearán en 'La noche dorada 2'? Esta es la cartelera completa

La segunda edición tendrá ocho combates, con participantes de Perú, Colombia y Chile. Uno de los enfrentamientos que más expectativa genera es el de Cañita contra JH de la Cruz, de Colombia, duelo que cerrará la jornada.

Esta es la lista de peleas anunciadas por la organización: