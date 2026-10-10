Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPerú vs Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 19
Entretenimiento

Iron Maiden en Lima 2026: fecha oficial, horario, setlist y todo sobre el concierto en el Estadio Nacional

La 'Doncella de Hierro' conmemora sus 50 años de historia con la ambiciosa gira 'Run For Your Lives World Tour', prometiendo una velada histórica de puro heavy metal el sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional.

Iron Maiden celebra su medio siglo en el Estadio Nacional. Composición LR. Instagram
Iron Maiden celebra su medio siglo en el Estadio Nacional. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

El rugido del heavy metal volverá a estremecer la capital peruana. Quince años después de su última visita, la emblemática agrupación británica Iron Maiden confirmó su esperado retorno al país para celebrar medio siglo de trayectoria musical de la mano de su gira mundial 'Run For Your Lives World Tour', un despliegue sin precedentes concebido para estadios con una propuesta visual, teatral y técnica de primer nivel internacional.

Bajo la batuta del bajista Steve Harris junto a la inconfundible voz de Bruce Dickinson, la formación clásica que completan Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers se alista para ofrecer una cátedra sonora inolvidable. La expectativa entre miles de fanáticos peruanos es máxima, pues el grupo revivirá los himnos más influyentes de su discografía dorada ante un Estadio Nacional que promete lucir repleto de principio a fin.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

El heavy metal está de luto: falleció Paul Di'Anno, el vocalista original de Iron Maiden

lr.pe

¿Dónde y cuándo será el concierto de Iron Maiden?

El concierto de la banda británica se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima. La cita marcará el regreso definitivo de la agrupación al principal recinto musical del Perú, un escenario ideal para albergar la imponente infraestructura escénica que acompaña a 'Eddie the Head' y compañía en esta gira conmemorativa.

El desarrollo del cronograma musical contará con un inicio contundente gracias a la participación especial de The Raven Age, conjunto musical británico de metal melódico liderado por George Harris, que calentará los motores del público nacional antes de la salida estelar de Iron Maiden, en una velada producida por Move Concerts.

Puedes ver

José Arbulú de Cementerio Club: “Seguimos juntos porque tocamos la música que nosotros primero queremos escuchar”

lr.pe

¿Cuál será el setlist del concierto de Iron Maiden en Perú?

El repertorio de la gira 'Run For Your Lives' está enfocado estrictamente en los primeros nueve álbumes de estudio de la banda, abarcando la época dorada desde su debut homónimo en 1980 hasta Fear of the Dark (1992). El arranque promete un golpe directo a la nostalgia con piezas cargadas de crudeza como 'The Ides of March', 'Murders in the Rue Morgue', 'Wrathchild', 'Killers' y la magistral 'Phantom of the Opera'.

Conforme avance la noche, los asistentes corearán clásicos monumentales como 'The Number of the Beast', 'Infinite Dreams', 'Powerslave', '2 Minutes to Midnight', 'Run to the Hills' y odas épicas de gran complejidad instrumental como 'Rime of the Ancient Mariner' y 'Seventh Son of a Seventh Son'. La recta final y los bises (encore) desatarán la euforia colectiva con himnos inmortales como 'The Trooper', 'Hallowed Be Thy Name', 'Iron Maiden', 'Aces High', 'Fear of the Dark' y el emotivo cierre al ritmo de 'Wasted Years'.

Puedes ver

Iron Maiden rompe con la era digital y logra un concierto sin celulares grabando en pleno 2025

lr.pe

¿Dónde comprar las entradas y cuáles son sus precios?

Los boletos para el concierto se comercializan a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Perú y en sus puntos de venta autorizados. Tras las etapas iniciales de preventa bancaria, la venta general se encuentra habilitada para todo el público que busca asegurar un lugar en las distintas zonas del Estadio Nacional, abarcando campo, tribunas oriente, occidente y norte.

Para aquellos seguidores que aún tienen pendiente adquirir sus localidades, existe una promoción especial que permite acceder a un 15% de descuento ingresando el código promocional 'maiden26' durante el proceso de compra en la web de Ticketmaster.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Brasil EN VIVO: punto a punto del partido por las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Temblor hoy en Perú, sábado 10 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Previa Universitario vs Melgar EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Entretenimiento

V de BTS confiesa en pleno concierto que sufrió indigestión por comer comida peruana en exceso: "No di el 100% de mí"

¿Quién ganó la final del Miss Grand International 2026 y se convirtió en la mujer más hermosa del planeta?

¡La mujer más bella del planeta! Jihan Dimack le da a África su primera corona tras ganar en el Miss Grand International 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori pide a reos de La Libertad "portarse bien" mientras homicidios en la región siguen en aumento

Debate de facultades en el Senado se suspende hasta el miércoles: sesión se desarrolló entre altercados

PPK: Poder Judicial levanta impedimento de salida del país tras archivar investigación por aportes a su campaña