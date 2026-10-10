Iron Maiden en Lima 2026: fecha oficial, horario, setlist y todo sobre el concierto en el Estadio Nacional

El rugido del heavy metal volverá a estremecer la capital peruana. Quince años después de su última visita, la emblemática agrupación británica Iron Maiden confirmó su esperado retorno al país para celebrar medio siglo de trayectoria musical de la mano de su gira mundial 'Run For Your Lives World Tour', un despliegue sin precedentes concebido para estadios con una propuesta visual, teatral y técnica de primer nivel internacional.

Bajo la batuta del bajista Steve Harris junto a la inconfundible voz de Bruce Dickinson, la formación clásica que completan Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers se alista para ofrecer una cátedra sonora inolvidable. La expectativa entre miles de fanáticos peruanos es máxima, pues el grupo revivirá los himnos más influyentes de su discografía dorada ante un Estadio Nacional que promete lucir repleto de principio a fin.

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¿Dónde y cuándo será el concierto de Iron Maiden?

El concierto de la banda británica se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima. La cita marcará el regreso definitivo de la agrupación al principal recinto musical del Perú, un escenario ideal para albergar la imponente infraestructura escénica que acompaña a 'Eddie the Head' y compañía en esta gira conmemorativa.

El desarrollo del cronograma musical contará con un inicio contundente gracias a la participación especial de The Raven Age, conjunto musical británico de metal melódico liderado por George Harris, que calentará los motores del público nacional antes de la salida estelar de Iron Maiden, en una velada producida por Move Concerts.

¿Cuál será el setlist del concierto de Iron Maiden en Perú?

El repertorio de la gira 'Run For Your Lives' está enfocado estrictamente en los primeros nueve álbumes de estudio de la banda, abarcando la época dorada desde su debut homónimo en 1980 hasta Fear of the Dark (1992). El arranque promete un golpe directo a la nostalgia con piezas cargadas de crudeza como 'The Ides of March', 'Murders in the Rue Morgue', 'Wrathchild', 'Killers' y la magistral 'Phantom of the Opera'.

Conforme avance la noche, los asistentes corearán clásicos monumentales como 'The Number of the Beast', 'Infinite Dreams', 'Powerslave', '2 Minutes to Midnight', 'Run to the Hills' y odas épicas de gran complejidad instrumental como 'Rime of the Ancient Mariner' y 'Seventh Son of a Seventh Son'. La recta final y los bises (encore) desatarán la euforia colectiva con himnos inmortales como 'The Trooper', 'Hallowed Be Thy Name', 'Iron Maiden', 'Aces High', 'Fear of the Dark' y el emotivo cierre al ritmo de 'Wasted Years'.

¿Dónde comprar las entradas y cuáles son sus precios?

Los boletos para el concierto se comercializan a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Perú y en sus puntos de venta autorizados. Tras las etapas iniciales de preventa bancaria, la venta general se encuentra habilitada para todo el público que busca asegurar un lugar en las distintas zonas del Estadio Nacional, abarcando campo, tribunas oriente, occidente y norte.

Para aquellos seguidores que aún tienen pendiente adquirir sus localidades, existe una promoción especial que permite acceder a un 15% de descuento ingresando el código promocional 'maiden26' durante el proceso de compra en la web de Ticketmaster.