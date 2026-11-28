Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida cambia de sede. | Foto: difusión.

Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida cambia de sede. | Foto: difusión.

Debido a la alerta por oleajes anómalos de intensidad moderada a fuerte en el litoral, y siguiendo las recomendaciones de la Marina de Guerra del Perú y de la Municipalidad de Chorrillos, AHF Perú anunció el cambio de sede del Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida. La organización informó que la decisión se tomó junto con la Fundación Dignidad de Ernesto Pimentel, Impulse Lima, Somos Loud y Flux Perú.

El evento, que inicialmente iba a realizarse en la explanada de la playa Agua Dulce, se llevará a cabo en el Parque Fátima, ubicado en la avenida Defensores del Morro, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Huaylas, en Chorrillos.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida cambia de sede.

"Es una medida que hemos tomado ya que nuestra prioridad es la seguridad del público. El concierto va, con la misma música y la misma feria de salud gratuita", explicó el doctor José Luis Sebastián, gerente de programas país de AHF Perú.

Ernesto Pimentel confirma que se mantiene la cartelera musical

Por su parte, Ernesto Pimentel, representante de la Fundación Dignidad, confirmó que el cambio de ubicación no afectará la programación artística. "Hemos decidido cambiar la ubicación de nuestra jornada y ahora será en el Parque Fátima y claro, todos los amigos artistas están confirmados con su participación", señaló.

El concierto mantiene su ingreso gratuito y se realizará el domingo 29 de noviembre. Las actividades comenzarán al mediodía con la apertura de la feria informativa y de salud, mientras que los espectáculos musicales arrancarán a la 1.00 p. m.

La cartelera incluye las presentaciones de Eva Ayllón, Marisol y La Magia del Norte, Deyvis Orosco y su Grupo Néctar, Orquesta Candela de Víctor Yaipén, Son Tentación, Papillón, Milena Warthon y Ernesto Pimentel.

Durante la jornada, los asistentes también podrán acceder gratuitamente a pruebas rápidas de VIH, consejería especializada y actividades educativas orientadas a promover la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno.

Finalmente, AHF Perú exhortó al público a respetar las disposiciones de seguridad de las autoridades y contribuir a difundir la nueva ubicación del evento.