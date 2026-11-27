América Televisión apuesta por una nueva era en 2027: alianza con Panamericana, nuevas producciones, series verticales y más novedades América Televisión presentó sus principales apuestas para 2027: contenidos junto a Panamericana, producciones con inteligencia artificial, nuevos formatos de entretenimiento, eventos deportivos y una mayor presencia digital.

La industria televisiva peruana tendrá importantes novedades en 2027. Durante su preventa, realizada el 27 de noviembre de 2026 bajo el lema 'Todos nos ven', América Multimedia presentó una propuesta que combina nuevos programas, producciones de ficción, transmisiones deportivas y formatos digitales.

Entre los anuncios más destacados figura un acuerdo comercial con Panamericana Televisión, que permitirá explorar proyectos conjuntos y nuevas oportunidades para ambas compañías.

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Fernando Muñiz en la preventa de América Multimedia.

La presentación también puso énfasis en la transformación de los hábitos de consumo y la necesidad de conectar con diferentes generaciones de espectadores. Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, y Emilio Rodríguez Larraín, presidente del directorio, adelantaron los principales objetivos del grupo para la próxima temporada: fortalecer su propuesta periodística, incorporar herramientas tecnológicas y ampliar la distribución de sus contenidos a través de plataformas como América tvGOy YouTube.

América Televisión y Panamericana preparan una alianza para desarrollar nuevos contenidos

Uno de los anuncios que generó mayor expectativa durante la preventa fue el acuerdo de servicios entre América Multimedia y Panamericana Televisión. La iniciativa contempla posibilidades de colaboración comercial, intercambio de contenidos y futuras producciones desarrolladas en conjunto.

Acuerdo entre Panamericana y América TV.

Leonardo Bigott Salazar, CEO de Panamericana TV, confirmó que el entendimiento recibió el respaldo de los directorios de ambas empresas. Además, señaló que esta colaboración podría favorecer la aparición de nuevos talentos y generar oportunidades laborales dentro del sector audiovisual peruano.

“Queremos lo mejor para los clientes y las audiencias. Es algo que va a revolucionar la industria. América Multimedia nos va a asesorar en varios temas del negocio, pero no hay una fusión como tal”, expresó.

Acuerdo estratégico entre América y Panamericana.

Por su parte, Fernando Muñiz explicó que ambas organizaciones comenzarán a explorar alternativas para trabajar juntas. Sin embargo, precisó que cada señal mantendrá la autonomía de sus respectivos equipos periodísticos.

“Seguimos siendo competencia”, puntualizó, dejando claro que el acuerdo no implica una fusión entre los canales.

Series verticales con inteligencia artificial y más contenido para América tvGO

La transformación digital será otro de los ejes de América Televisión durante 2027. Giancarlo Paniagua, gerente de América Digital, presentó dos series verticales desarrolladas íntegramente con inteligencia artificial, una propuesta que busca responder al consumo de videos breves desde dispositivos móviles.

"Vamos a seguir creando contenido vertical, no solo con inteligencia artificial, sino también con personas reales", indicó.

Estas producciones llegarán a América tvGO, aplicación que ya permite acceder a la señal en vivo y revisar programas emitidos. La plataforma será adaptada para incorporar este tipo de historias y ampliar su catálogo con contenidos pensados para formatos verticales.

"Presentamos en la parte de 'shortii', que es la parte nativa de verticales dentro de América tvGO, hemos presentado dos series verticales", añadió.

La estrategia también contempla el desarrollo de pódcast con artistas y nuevos espacios de entretenimiento para América tvGO y YouTube. Asimismo, se buscará potenciar los videos de reacciones relacionados con programas populares como 'Esto es guerra' y 'Al fondo hay sitio', con el objetivo de extender su alcance más allá de la televisión abierta.

Nuevos programas, el regreso de 'Chapa tu Money' y apuestas deportivas

La programación de 2027 también incluirá propuestas de entretenimiento, ficción y contenido documental. Entre los anuncios realizados por Jaime Choca Mandros, subgerente de Marketing de América Multimedia, destacó un programa que buscará encontrar una nueva voz para Corazón Serrano.

A esta iniciativa se sumará un documental dedicado a la selección peruana de vóley que alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La producción recuperará la historia de uno de los equipos más recordados del deporte nacional.

Otra de las novedades será el regreso de 'Chapa tu Money', nuevamente con Mateo Garrido Lecca. El conductor también estará al frente de 'Antes de partir', formato que nació en la plataforma digital No Somos TV y que dará el salto a la señal abierta de América Televisión.

Chapa tu money regresa con la conducción de Mateo Garrido Lecca.

“Estamos contentos con el resultado (de la primera temporada) y parece que los del canal también. No me imaginé vivir todo esto”, expresó el artista en declaraciones para La República.

En el ámbito deportivo, Fernando Muñiz adelantó que la oferta incluirá partidos exclusivos, las eliminatorias del Mundial y la Supercopa. También anunció nuevas series, novelas, producciones unitarias y programas de entretenimiento, aunque no se precisaron las fechas de estreno de cada proyecto.

América Multimedia reforzará su periodismo y buscará nuevas audiencias en 2027

La renovación anunciada no estará limitada al entretenimiento. Emilio Rodríguez Larraín sostuvo que el grupo buscará elevar la calidad de sus producciones, responder a los intereses de la audiencia y mantener el rigor en el tratamiento de la información.

Presentación de Emilio Rodríguez Larrain.

En esa línea, Canal N incorporará un programa dedicado a la minería, conducido por Maro Villalobos, editora de Economía de El Comercio. La propuesta formará parte del fortalecimiento de los espacios periodísticos y de análisis.

Rodríguez Larraín también destacó la importancia de adaptarse a los cambios tecnológicos y aprovechar herramientas como la inteligencia artificial en los procesos de producción.

"El talento peruano es un talento muy potente, lo hemos visto ahora. La inteligencia artificial podrá generarte algunos apoyos, algunos auxilios para rellenar algo, pero el talento es humano y el talento de esta gente es espectacular", señaló el presidente del directorio de América Televisión.