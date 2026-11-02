Omar Courtz en Lima 2026: nueva sede, fecha, posible setlist, precio de las entradas y todo lo que debes saber del gran concierto Tras hacer sold out en pocas horas, el cantante puertorriqueño Omar Courtz traslada su esperado 'Por Si Mañana No Estoy World Tour' a Lurín Live. Conoce cuándo salen a la venta las nuevas entradas, los precios y las rutas de buses hacia su concierto.

La fiebre por Omar Courtz en Lima no se detiene y suma un nuevo capítulo para alegría de sus seguidores peruanos. Luego de agotar todas las localidades en cuestión de horas, la productora confirmó el traslado del esperado show 'Por Si Mañana No Estoy World Tour' a Lurín Live, un recinto más amplio que permitirá habilitar un nuevo lote de entradas, miles de estacionamientos y buses de retorno para garantizar una experiencia segura e inolvidable.

Conocido popularmente como 'Ousi', el fenómeno puertorriqueño del género urbano aterriza en el Perú en la cúspide de su proyección internacional gracias a una propuesta fresca que fusiona reggaetón, trap, R&B y afrobeats. Su visita responde al arrollador éxito global de su segundo álbum de estudio, lanzado en febrero de este año, el cual ya supera los 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Omar Courtz en Lima 2026?

El concierto del artista boricua en Lima mantiene su fecha original programada para el sábado 28 de noviembre de 2026 a partir de las 9.00 p. m., pero ahora se llevará a cabo en Lurín Live, recinto ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur. Este cambio de local responde a la alta demanda del público y contará con estrictos operativos de seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento.

Para facilitar tanto la llegada como el regreso de los fanáticos, el nuevo local dispondrá de más de 3000 espacios de estacionamiento para automóviles, cuyos tickets se habilitarán desde el martes 3 de noviembre en la página de Ticketmaster. Asimismo, la organización pondrá a la venta desde el viernes 6 de noviembre un servicio especial de buses de retorno con rutas hacia Lima Centro y Lima Norte. Por otra parte, los usuarios que no puedan asistir por el cambio de sede recibirán un correo de la ticketera con los pasos para solicitar la devolución de su dinero.

¿Cuál será el posible setlist de 'Ousi' en su gira 'Por Si Mañana No Estoy World Tour'?

Para esta esperada cita musical, el cantante puertorriqueño prepara un recorrido completo por las 18 canciones que integran su aclamado disco 'Por si mañana no estoy', producción donde colabora con estrellas como Myke Towers, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Bad Gyal, Dei V y De La Rose. De este álbum, los asistentes podrán corear en vivo temas como 'Outro', 'El mundo se va a acabar', 'Forever tu gantel', 'L a k e n o s h i', 'Vamoacochi', 'Susu', 'Sirena', 'Si estás con alguien' y 'Dulces sueñozzz'.

El repertorio en Lurín Live también incluirá la segunda mitad del disco compuesta por 'ueltagatitauelta', 'What u need?', 'Wo oh oh', 'Koko', 'Comernos', 'Sky', 'Moonlight' y el tema homónimo 'Por si mañana no estoy'. A esta lista de canciones se sumarán otros himnos infaltables que consolidaron la carrera de Omar Courtz en las listas globales, tales como 'De lejitos remix', 'Luces de colores', 'Q U E V A S H A C E R H O Y ?' y 'VeLDÁ'.

Zonas y precios de entradas para el concierto de Omar Courtz en Ticketmaster

Las nuevas entradas para ver a 'Ousi' en Lurín Live saldrán a la venta este martes 3 de noviembre a través de la página de Ticketmaster y sus centros de experiencia autorizados. Cabe recordar que el evento está distribuido en dos sectores principales, Campo A y Campo B, cuyos boletos costarán S/375 y S/322, respectivamente.

De acuerdo con las disposiciones de la productora E2 Live, el espectáculo está recomendado para mayores de 14 años, aunque se permitirá el ingreso a partir de los 5 años siempre que los menores asistan acompañados de un adulto responsable y cada uno cuente con su respectivo boleto en el mismo sector. Además, la compra máxima permitida es de seis tickets por persona y el sector recomendado para usuarios en silla de ruedas será la zona de Campo A.