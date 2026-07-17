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¡Cumplirá su gran sueño! Milena Warthon se emociona al ser elegida para abrir show de Zayn Malik en Lima: “Tengo ganas de llorar”

Milena Warthon cumplirá un sueño al ser parte del concierto de Zayn Malik, el cantante de One Direction que marcó su adolescencia. "Ese día voy a ser un mar de lágrimas", expresó.


Milena Warthon abrirá el concierto de Zayn Malik en Lima el 14 de octubre, cumpliendo un sueño de 15 años. Fotos: Instagram/difusión
Milena Warthon abrirá el concierto de Zayn Malik en Lima el 14 de octubre, cumpliendo un sueño de 15 años. Fotos: Instagram/difusión
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Hay sueños que tardan años en cumplirse. A los 11 años, la cantante peruana Milena Warthon coleccionaba revistas y fotografías de Zayn Malik junto a sus compañeras de colegio, sin imaginar que 15 años después, la intérprete de 'Warmisitay' sería la artista invitada que abrirá el concierto del exintegrante de One Direction este 14 de octubre en Costa 21, en una noche que promete ser inolvidable para miles de seguidores.

“Imagínate ser fan de un artista desde los 11 años y 15 años después abrir su concierto con tu propia música. Sí, yo voy a abrir el concierto de Zayn Malik en Lima. Siento que aún no lo he asimilado totalmente y por momentos tengo ganas de llorar. Siento que ese día voy a ser un mar de lágrimas”, expresó Milena en TikTok, orgullosa de sí misma.

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Milena Warthon cumplirá su sueño de adolescencia

Reconocida por llevar el pop andino a escenarios internacionales y ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2023 con 'Warmisitay', Milena suma ahora un nuevo hito a su carrera al formar parte de 'The Konnakol Tour', la gira mundial con la que Zayn llega por primera vez al Perú como solista. Las entradas continúan disponibles a través de Teleticket.

“Nunca imaginé que algún día compartiría un mismo escenario con uno de los artistas que más admiré durante mi infancia. Cuando cante 'Milagros', esa noche sentiré que todo el camino recorrido habrá valido la pena”, comentó emocionada la intérprete, quien incluso compartió en sus redes sociales fotografías de su niñez, donde aparece coleccionando revistas y figuras del cantante.

La participación de Milena Warthon abrirá una velada que reunirá dos propuestas musicales de alcance internacional: el regreso de Zayn a los escenarios con su esperado 'The Konnakol Tour' y el de una de las artistas peruanas más importantes de la nueva generación, en un encuentro que promete convertirse en uno de los momentos más especiales del calendario de conciertos de este año.

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