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Muere RJ Mitte, reconocido actor de ‘Breaking Bad’, a los 34 años

Última hora. El actor norteamericano interpretó a Walter White Jr. en la serie 'Breaking Bad'. Se había comprometido el año pasado.

RJ Mitte interpretó al hijo del protagonista en Breaking Bad. Foto: Instagram.
RJ Mitte interpretó al hijo del protagonista en Breaking Bad. Foto: Instagram.
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RJ Mitte, quien interpretó a Walter White Jr. en la serie 'Breaking Bad', falleció la mañana del 12 de octubre, informó la web estadounidense TMZ. El actor apareció en 56 capítulos de la popular producción.

El norteamericano se convirtió en uno de los personajes más queridos de ‘Breaking Bad’ por interpretar al hijo del protagonista, Walter White (Bryan Cranston). Su repentino fallecimiento ha conmocionado a los seguidores de la exitosa serie.  

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¿De qué murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

Según información difundida por TMZ, RJ Mitte se había quitado la vida a los 34 años en Texas, Estados Unidos. El caso está en investigación. La noticia de su muerte también fue anunciada por los representantes del actor al medio ‘Deadline’.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de la persona con discapacidad”, compartieron.

RJ Mitte se había comprometido con su pareja Kennedy Suárez el año pasado e iban a contraer matrimonio. Era su pareja desde el 2018.

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¿Por qué RJ Mitte era uno de los actores más queridos en ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte tenía parálisis cerebral, al igual que su personaje Walter White Jr. en la serie ‘Breaking Bad’. El actor aprovechó la experiencia en la serie para promover una mayor representación de las personas con discapacidad en Hollywood.

Además, se encontraba trabajando antes de fallecer. Se encontraba en la promoción de su nueva película ‘Talking to strangers’ y se había presentado en un podcast hace unos días.

En otras series en las que participó figura ‘The Guardians of Justice’ de Netflix, en la que dio vida a Mind Master, así como en las películas ‘The Recall’ (2017) y ‘The Oak Room’ (2020).

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