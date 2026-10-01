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Muere Pepino Mazullo, voz original de Topo Gigio, a los 100 años y conmociona a sus seguidores

El actor Peppino Mazzullo, recordado por ser la voz original de Topo Gigio durante 45 años, murió a los 100 años en Italia.

Peppino Mazzullo también fue un destacado actor en Italia. Foto: Instagram.
Peppino Mazzullo también fue un destacado actor en Italia. Foto: Instagram.
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Peppino Mazzullo, reconocido por ser la voz original de Topo Gigio, falleció a los 100 años el 30 de septiembre en su casa de Messina, Italia. El actor italiano estuvo ligado al popular personaje durante 45 años, desde 1961 hasta 2006, convirtiendo su voz en una de las características más recordadas del famoso ratón.

La noticia marca la partida de una figura vinculada a varias generaciones de espectadores. Además de su trabajo con Topo Gigio, Mazzullo tuvo una extensa trayectoria en el teatro y la televisión italiana, donde también interpretó a Richetto en el programa infantil 'Zecchino d'Oro'.

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Peppino Mazzullo murió a los 100 años y deja atrás 45 años como voz de Topo Gigio

El actor falleció el 30 de septiembre a los 100 años, según informaron medios italianos. Peppino Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga, Messina, y celebró su centenario este año. Su carrera artística comenzó mucho antes de convertirse en la voz de la popular marioneta.

Su vínculo con Topo Gigio comenzó en 1961 y se extendió durante 45 años, hasta 2006. Durante ese periodo, su interpretación contribuyó a construir la identidad vocal del personaje creado por Maria Perego, que alcanzó gran popularidad entre el público infantil.

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La trayectoria de Peppino Mazzullo más allá de Topo Gigio

Antes y durante su etapa como voz de Topo Gigio, Mazzullo desarrolló una carrera en el teatro y la televisión. Entre sus trabajos más recordados estuvo su participación como Richetto en 'Zecchino d'Oro', uno de los tradicionales programas infantiles de Italia. También formó parte de la compañía de prosa de la Rai.

Tras retirarse de los escenarios en 2006, el actor regresó a su localidad natal. Su trayectoria quedó vinculada principalmente a Topo Gigio, pero también a otros proyectos de la televisión italiana, con una carrera de varias décadas en las artes escénicas.

 

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