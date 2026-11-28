Ca7riel y Paco Amoroso convirtieron el Costa 21 en una gran fiesta con su ‘Free Spirit World Tour’ Con una puesta en escena fuera de lo convencional, invitados sorpresa y una selección de sus canciones más celebradas, el dúo argentino ofreció una noche cargada de música, humor y momentos inolvidables en Lima.

Lima vivió una noche fuera de serie. Ca7riel y Paco Amoroso llegaron al Costa 21 con su 'Free Spirit World Tour' y transformaron el recinto en una auténtica fiesta de principio a fin. Con una propuesta escénica tan provocadora como divertida, una extraordinaria banda en vivo y un público que no dejó de cantar ni bailar, el dúo argentino ofreció uno de los espectáculos más visuales y entretenidos del año.

Desde muy temprano, los asistentes comenzaron a ingresar ordenadamente al recinto. La temática del show también se hizo presente entre la fanaticada, quienes llegaron mayoritariamente vestidos de blanco, con looks inspirados en el universo de un centro de salud mental y trajes alusivos a distintos momentos de la propuesta artística del dúo, listos para sumergirse en la experiencia Free Spirit. Una impresionante escenografía daba vida al concepto de la gira, con dos camas de terapia ubicadas en el centro del escenario que se convertirían en el punto de partida de varios de los momentos más singulares del concierto.

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Pero las sorpresas no terminaron allí. En una tribuna especialmente acondicionada sobre el escenario, que simulaba un espacio de salud mental, comenzaron a ingresar uno a uno diversos invitados provenientes del mundo de la actuación, la música, la televisión y las redes sociales. Entre ellos destacaron Jely Reátegui, quien se ha declarado una gran admiradora del dúo; Carlos Alcántara, Miki González, La Tigresa del Oriente, Merly Morello, Ric La Torre, Gisela Ponce de León, Lucianeka, Los Mirlos y Faraón Love Shady, entre muchos otros.

Los fanáticos disfrutaron de un repertorio musical variado que incluyó éxitos como “No me sirve más” y “Muero”. La noche se llenó de sorpresas y momentos memorables.

Musicalmente, la noche arrancó con una sucesión de canciones que encendieron rápidamente al público, entre ellas 'No me sirve más', 'Nadan', 'Ayayay', 'Muero', 'Mi diosa' y '#Tetas'. La energía fue creciendo con temas como 'Hasta Jesús tuvo un mal día', 'Soy increíble' e 'Impostor', tres de las canciones que destacaron dentro de un repertorio que combinó distintos momentos de su propuesta musical. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Ca7riel y Paco Amoroso invitaron a subir al escenario a La Tigresa del Oriente y Faraón Love Shady. La aparición de ambos artistas peruanos desató la euforia del Costa 21, mientras sonaban fragmentos especialmente mezclados de algunos de sus temas más representativos. Una combinación inesperada que terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la noche.

El repertorio continuó con canciones como 'Dumbai', 'Baby Gangsta', 'Amino', 'MideSeo', 'Bad Bitch', 'Todo Ray', 'Cosas Ricas' y 'El Único', entre otras, manteniendo la energía de un público que acompañó cada interpretación y convirtió el concierto en una celebración colectiva. Más allá de la puesta en escena y el despliegue de humor que caracteriza al dúo, uno de los grandes atributos del espectáculo fue su calidad musical. Ca7riel y Paco Amoroso demostraron su maestría sobre el escenario, acompañados de una banda que aportó solidez, virtuosismo y una enorme versatilidad a cada interpretación.

Así, el Costa 21 se convirtió en una fiesta de principio a fin. Entre invitados inesperados, referencias a la cultura popular, una escenografía sorprendente y una ejecución musical impecable, Ca7riel y Paco Amoroso reafirmaron por qué se han convertido en una de las propuestas más originales y potentes de la música latinoamericana actual. Lima respondió con euforia y convirtió su paso por la capital en una noche para recordar.