Muere querido actor de la película ‘Scream’ tras ser encontrado en un baño: autoridades investigan el caso

La muerte de C. W. Morgan, actor de la película de terror 'Scream', se conoció el 8 de octubre de 2026, aunque falleció el 30 de agosto, a los 72 años, en Los Ángeles, California. Según los registros del médico forense citados por medios estadounidenses, fue encontrado sin vida en un baño.

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido determinada oficialmente. Aunque un portavoz policial indicó que, en principio, el caso parecía corresponder a causas naturales, las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación.

C.W. Morgan, actor de Scream. Foto: Instagram.

¿Quién era C. W. Morgan, actor de 'Scream'?

C. W. Morgan, cuyo nombre real era Curtis Wade Morgan, fue un actor estadounidense que alcanzó reconocimiento por su participación en la primera película de 'Scream', estrenada en 1996. En esta producción interpretó a Hank Loomis, padre de Billy Loomis, personaje que formaba parte de los responsables de los asesinatos de Ghostface.

Fuera de la pantalla, Morgan mantuvo un perfil alejado de los reflectores y también se desempeñó como escritor. Su hija, Renata Macfie, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, en el que recordó los momentos que compartieron y expresó cuánto lo extrañaría.

¿En qué producciones participó C. W. Morgan?

Una de las primeras producciones en las que trabajó fue la película para televisión 'The Last of His Tribe'. Posteriormente, participó en la serie 'Midnight Caller' y consiguió uno de sus papeles más recordados con 'Scream', dirigida por Wes Craven. En esta cinta, su personaje Hank Loomis aparece como el padre que defiende a su hijo Billy sin conocer su participación en los crímenes.

En el año 2000, Morgan volvió a interpretar a Hank Loomis en una breve aparición en 'Scream 3', donde se reveló que su personaje había mantenido una relación secreta con Maureen Prescott, madre de Sidney Prescott. También participó en la serie policial 'Nash Bridges' y en la producción animada 'Aeon Flux', como parte de su trayectoria en cine y televisión.