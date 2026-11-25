Fuerza Regida llega a Perú: fecha, lugar, precio de las entradas y todo lo que debes saber del concierto Fuerza Regida ofrecerá su primer show en Lima este 2027. Aquí te dejamos todos los detalles para que no te pierdas el concierto de la banda insignia de los corridos tumbados.

Fuerza Regida ya tiene fecha confirmada en Perú. La reconocida banda, considerada uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, anunció su primer concierto en Lima como parte de su gira internacional, prometiendo un show indispensable para los seguidores de la música contemporánea mexicana.

La agrupación conformada por Jesús Ortiz Paz, junto a José García, Moisés López, Khrystian Ramos y Samuel Jáimez, atraviesa el mejor momento de su carrera tras acumular más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify. A continuación, revisa todos los detalles sobre el recinto, el repertorio y la compra de boletos para este debut en la capital.

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¿Cuándo y dónde será el primer concierto de Fuerza Regida en Perú?

El show de Fuerza Regida en Lima se realizará el martes 23 de febrero de 2027. El recinto elegido para recibir a miles de fanáticos de la música regional mexicana es el Multiespacio Costa 21, ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

Esta presentación marcará el debut oficial de la banda mexicana en territorio peruano. El evento llega tras un 2026 histórico para el grupo, año en el que obtuvieron su primera nominación al Grammy y arrasaron en los Premios Billboard de la Música Latina con ocho galardones, incluido el prestigioso Premio Billboard Vanguardia.

El setlist con el que Fuerza Regida traerá los corridos tumbados a Lima

El conjunto musical preparará un repertorio con los temas que los llevaron a registrar 15 ingresos en el Billboard Hot 100. Entre los éxitos confirmados que sonarán en vivo en la 'Ciudad de los Reyes', destacan: 'Harley Quinn', 'TQM', 'Sabor Fresa', 'Bebe Dame' y su reciente lanzamiento 'Suzuki'.

Asimismo, el público peruano podrá corear en directo 'Marlboro Rojo', canción que se consolidó como uno de sus mayores fenómenos globales al ganar cuatro estatuillas en los Billboard Latinos 2026, incluyendo Hot Latin Song del Año y Canción Regional Mexicana del Año.

Zonas y precios de entradas para ver el espectáculo de 'La Regida'

Las entradas para el concierto de Fuerza Regida en Perú se venderán a través de la plataforma digital de Teleticket. La etapa de preventa exclusiva comenzará el lunes 30 de noviembre de 2026, a partir de las 10.00 a. m., ofreciendo un 10% de descuento para los usuarios que paguen con tarjetas BBVA.

Por su parte, la venta general iniciará el miércoles 2 de diciembre de 2026 desde las 10.00 a. m. o inmediatamente después de agotarse el stock de preventa. Hasta el momento, se mantiene a la espera el mapa oficial de las zonas del concierto, como también los precios por localidad.