Del creador de Breaking Bad, llega ‘Pluribus’: El nuevo thriller de ciencia ficción en Apple TV+

Pluribus, la nueva serie de Apple TV+ del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, se aleja de los antihéroes para explorar la conexión humana y la manipulación social. Ambientada en una versión alternativa de Albuquerque, un virus provoca felicidad colectiva, eliminando conflicto y libertad. Carol Sturka, autora de fantasía, es la única inmune y se convierte en la última esperanza para la humanidad.

En un mundo donde la gente pierde su individualidad en nombre de la felicidad, Carol es la única capaz de investigar el origen del virus y evitar que la humanidad pierda lo que la hace humana. La premisa, con la irónica frase: “La persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”, promete un enfoque único que mezcla drama psicológico, ciencia ficción y filosofía. Con una narrativa que pone en duda lo que realmente nos hace felices, Pluribus plantea preguntas sobre el precio de la utopía y el sacrificio de la individualidad en pos del bienestar colectivo.

Pluribus en Apple TV+: Ciencia ficción, filosofía y la lucha por la identidad humana en un mundo utópico

Con Pluribus, Vince Gilligan va más allá de los antihéroes y las tramas criminales de sus trabajos anteriores. Esta serie aborda temas existenciales, colocando a la humanidad ante un dilema moral. Carol, la protagonista, enfrenta el desafío de salvar a la humanidad y decidir si vale la pena salvar una sociedad que ha perdido su esencia. El drama filosófico se centra en su lucha interna, mientras cuestiona la naturaleza de la felicidad y la libertad.

El tono de Pluribus se aleja de los paisajes oscuros y los conflictos violentos de Breaking Bad y Better Call Saul, pero no pierde la capacidad de provocar una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. El virus que elimina el conflicto es solo el catalizador de una trama mucho más compleja sobre la manipulación, el conformismo y la importancia de la individualidad en una sociedad globalizada. Pluribus no es solo un thriller de ciencia ficción, sino también una meditación sobre el precio de la perfección en un mundo que parece haberlo perdido todo.

“Pluribus” recibe elogios de la crítica y arrasa en el Top 10 de Apple TV+

El estreno de Pluribus ha sido todo un éxito, con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes y elogios de la crítica. Caryn James de la BBC la calificó como “una de las series más inteligentes del año”, y The Hollywood Reporter destaca su gran potencial. Aunque aún queda por ver su desenlace, la serie ha sido considerada uno de los títulos más prometedores de 2025.

La respuesta del público también ha sido positiva. Según FlixPatrol, Pluribus ingresó al Top 10 de Apple TV+ en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Perú y Colombia, solo un día después de su estreno. La serie, que debutó el 7 de noviembre de 2025, lanzó dos episodios de forma simultánea, y seguirá estrenando nuevas entregas cada viernes hasta completar su primera temporada con nueve capítulos, cuyo final está programado para el 26 de diciembre. La excelente acogida tanto de la crítica como de los espectadores hace de Pluribus una serie a seguir en los próximos meses.