Revelan la causa de muerte de Hayden Panettiere, actriz de ‘Scream’ y ‘Héroes’ de 36 años, según TMZ

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Hayden Panettiere, conocida por sus trabajos en películas como ‘Scream 4’ y series como 'Heroes' y 'Nashville', falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años. La actriz fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, y los servicios de emergencia no pudieron reanimarla.

Ahora, nuevas revelaciones de la investigación apuntan a una posible causa de muerte. De acuerdo con información difundida por TMZ y recogida por medios internacionales, los investigadores creen que Panettiere habría consumido una pastilla de oxicodona que estaba adulterada con fentanilo. Sin embargo, los resultados toxicológicos todavía son necesarios para confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

¿De qué habría muerto Hayden Panettiere?

Según TMZ, las autoridades creen que una de las sustancias que consumió Panettiere antes de morir pudo ser una pastilla de oxicodona contaminada con fentanilo. La investigación apunta a que la actriz habría obtenido medicamentos de un proveedor de drogas en Los Ángeles y que la pastilla que habría provocado su muerte estaría relacionada con ese suministro.

La investigación continúa para determinar el origen de la pastilla. La DEA participa en las pesquisas y busca reconstruir cómo Panettiere obtuvo los medicamentos. La autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo que explicaran su muerte, mientras que los análisis toxicológicos serán determinantes para establecer la causa oficial.

PUEDES VER: La DEA investiga la muerte de la actriz Hayden Panettiere

¿Qué se sabe de las últimas horas de Hayden Panettiere?

Las autoridades encontraron a Hayden Panettiere en parada cardiorrespiratoria en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto. Brian Hickerson, quien se encontraba en el lugar, habría intentado reanimarla con Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

De acuerdo con las últimas informaciones, la investigación también busca identificar al supuesto proveedor que habría vendido los medicamentos a la actriz. TMZ señala que las autoridades están enfocadas en determinar quién le proporcionó las sustancias y si alguna de ellas contenía fentanilo. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente que esta haya sido la causa de su muerte.