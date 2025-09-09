HOYSuscripcion LR Focus

Raymond Cruz, actor que interpretó a Tuco Salamanca en Breaking Bad, fue arrestado por altercado con menor de edad en Los Ángeles

Raymond Cruz, famoso por su papel de Tuco Salamanca en Breaking Bad, fue arrestado en Silver Lake, Los Ángeles, tras un altercado con una menor y otras mujeres.

El actor que interpretó a Tuco Salamanca en Breaking Bad, Raymond Cruz, fue detenido en Los Ángeles tras un altercado con un menor de edad.
El actor que interpretó a Tuco Salamanca en Breaking Bad, Raymond Cruz, fue detenido en Los Ángeles tras un altercado con un menor de edad. | Foto: Composición LR/ Breaking Bad/ Difusión

El reconocido actor Raymond Cruz, que interpretó a Tuco Salamanca en Breaking Bad y regresó en el spin-off de Better Call Saul, fue arrestado el lunes 8 de septiembre en el vecindario de Silver Lake, en Los Ángeles, tras presunto un altercado con una menor de edad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), oficiales acudieron a un llamado alrededor de las 10:40 a.m., luego de que se reportara que el intérprete había rociado con una manguera a varias mujeres, entre ellas una menor de edad. Cruz fue detenido y trasladado a una comisaría, aunque más tarde fue liberado bajo su propio reconocimiento. Su cita en corte está programada para el próximo 1 de octubre, según registros de detención.

Representante de Raymond Cruz rechazó las acusaciones contra el actor

El representante del actor, Raphael Berko, rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una situación "totalmente absurda y peligrosa". En declaraciones a Entertainment Weekly y People, explicó que Cruz se encontraba lavando su automóvil cuando tres mujeres estacionaron muy cerca de su vehículo y comenzaron a grabarlo. "Cuando se dio la vuelta para pedirles que dejaran de filmarlo, todavía sostenía la manguera. Parte del agua salpicó el auto de ellas, pero nunca fue intencional", sostuvo.

El villano de 'Breaking Bad', Tuco Salamanca, arrestado tras rociar con la manguera a la hija de su vecino

Raymond Cruz es muy conocido por su papel de Tuco Salamanca en Breaking Bad y su participación en el mismo papel en Better Call Saul. Foto: Difusión

Berko también destacó el trato recibido durante las horas que Cruz permaneció bajo custodia. "Raymond está muy agradecido con el personal del LAPD porque fueron muy amables y atentos con él, brindándole tranquilidad en todo momento", señaló.

¿Quién es Raymond Cruz, actor de Breaking Bad?

Raymond Cruz, nació en Los Ángeles en 1961, es un actor estadounidense de ascendencia mexicana, reconocido por dar vida a Tuco Salamanca en la exitosa serie Breaking Bad y en su spin-off Better Call Saul. Su interpretación del violento narcotraficante lo consolidó como uno de los villanos más recordados de la televisión reciente, gracias a la intensidad y realismo que imprimió al personaje.

Más allá de este papel icónico, Cruz ha desarrollado una extensa carrera en cine y televisión. Destaca por su rol como el detective Julio Sánchez en The Closer y Major Crimes, además de participar en películas como Training Day (2001) y Clear and Present Danger (1994).

