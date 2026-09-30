Muere el actor Otto Sirgo, famoso por su papel en ‘Rosa Salvaje’ y ‘Lazos de amor’, a los 79 años

Otto Sirgo, reconocido actor de telenovelas mexicanas, murió a los 79 años y dejó una extensa trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro. El intérprete cubano-mexicano fue recordado por sus participaciones en producciones como 'Rosa Salvaje', 'Lazos de amor' y 'Niña amada mía'.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada el 29 de septiembre de 2026 por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Un día después, su hija Valerie Sirgo contó detalles de los últimos momentos de su padre y explicó qué ocurrió antes de su muerte.

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Hija de Otto Sirgo revela qué ocurrió antes de su muerte

Valerie Sirgo contó que su padre pasó algunos días hospitalizado antes de decidir regresar a su casa. Según explicó, el actor se encontraba cansado y finalmente murió en su hogar, acompañado por sus seres queridos. “Lamentablemente, mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito”, declaró la joven durante una conferencia en la funeraria.

La hija del intérprete aclaró que la familia pudo acompañarlo durante sus últimos momentos. “Pasó unos días en el hospital, él decidió ir a casa, estaba bien y, pues, descansó”, relató. Hasta el momento, sus familiares no han informado un diagnóstico médico específico que determine con mayor precisión la causa del fallecimiento.

Otto Sirgo y las telenovelas que marcaron su trayectoria

Nacido en La Habana, Cuba, en 1946, Otto Sirgo desarrolló gran parte de su carrera artística en México donde se convirtió en uno de los rostros reconocidos de las telenovelas. A lo largo de más de 50 años participó en más de 50 melodramas y alrededor de 30 obras de teatro.

Entre sus trabajos más recordados figuran 'Rosa Salvaje', 'Lazos de amor', 'Por un beso', 'Niña amada mía', 'Sortilegio' y 'Lo que la vida me robó'. Además de su faceta como actor, también se desempeñó como director de escena en televisión. Su último trabajo fue 'El precio de la fama', producción estrenada en mayo de 2026.