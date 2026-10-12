La Nueva Escuela, destacada banda uruguaya de plena y tropical, regresa a Perú con una serie de conciertos en Lima durante las celebraciones de Halloween. Foto: difusión.

La Nueva Escuela, destacada banda uruguaya de plena y tropical, regresa a Perú con una serie de conciertos en Lima durante las celebraciones de Halloween. Foto: difusión.

La reconocida agrupación uruguaya La Nueva Escuela, una de las principales representantes del género plena y tropical, anunció su próxima llegada al Perú para realizar una serie de presentaciones en conocidas discotecas y eventos de Lima, en medio de celebraciones por Halloween. Luego de su primera visita, realizada a mediados de julio, cuando recorrieron distintas ciudades del país y lograron agotar las entradas de sus conciertos, la banda regresa a Lima para reencontrarse con sus fanáticos.

La banda continúa ganando popularidad en territorio nacional, donde sus canciones se encuentran entre las más solicitadas de diversas emisoras radiales, demostrando el respaldo y cariño que ha conquistado entre los seguidores peruanos. Su repertorio incluye éxitos como 'Todita (La Boca)', 'Mi plena', 'Galería', 'Se me olvida', 'Sábado Rebelde', 'Gata Only', 'La Presión' y 'Tu Fanático', canciones que han contribuido a incrementar su reconocimiento internacional.

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La Nueva Escuela llega a Lima con serie de conciertos

La productora IS2EASY Entertainment, encargada de organizar su gira, confirmó seis presentaciones en la capital. Entre los espectáculos anunciados figuran el 29 de octubre en La Industria, en Miraflores; una presentación en Cardano, ubicado en San Martín de Porres; y el sábado 31 de octubre en eventos de Peloteros.com, Dembow Prod. y Coven. La gira finalizará el domingo 1 de noviembre con un show especial de despedida.

Por su parte, Jonathan Suárez Gularte, vocalista de La Nueva Escuela, manifestó su agradecimiento por el recibimiento que la agrupación ha tenido en el Perú y adelantó que preparan un espectáculo diferente para sorprender a sus seguidores.

"Estamos muy agradecidos con el apoyo que estamos recibiendo, Perú prepárense que llegamos con un show completamente renovado y con muchas sorpresas. Gracias a todas las personas que piden nuestros temas en las principales radios, sabemos que estamos en las primeras posiciones de los rankings locales", expresó el cantante.

La Nueva Escuela se ha consolidado como una de las bandas más populares de la plena uruguaya, un género musical que ha logrado traspasar fronteras y conquistar nuevos públicos.