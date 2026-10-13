Ricardo Montaner ya tiene fecha para su próximo reencuentro con el público peruano. El cantante venezolano confirmó un nuevo concierto en Lima como parte de ‘El Último Regreso: Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz’, gira con la que recorre distintas ciudades de América y Europa mientras celebra más de cuatro décadas de trayectoria musical.

La noticia llega a más de un año del exitoso paso del artista por la capital peruana, donde reunió a miles de seguidores que corearon sus clásicos de principio a fin. Ahora, el intérprete de ‘Tan enamorados’ y ‘La cima del cielo’ prepara una nueva velada cargada de nostalgia, romance y canciones que han acompañado a varias generaciones.

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¿Cuándo y dónde será el esperado regreso de Ricardo Montaner a Perú en 2027?

El próximo concierto de Ricardo Montaner en Perú está programado para el martes 16 de marzo de 2027 en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel. La presentación forma parte de la etapa internacional de ‘El Último Regreso World Tour’, espectáculo con el que el cantante venezolana repasa los momentos más importantes de su carrera.

Aunque la producción todavía no ha revelado el repertorio oficial para la fecha en Lima, se espera que el artista de 69 años incluya algunas de las canciones más representativas de su catálogo, entre ellas ‘Me va a extrañar’, ‘Bésame’, ‘Déjame llorar’ y ‘La cima del cielo’, temas que lo mantienen como una de las voces románticas más reconocidas de habla hispana.

Ricardo Montaner se volverá a presentar en la Costa Verde de Lima. Foto: composición LR/MasterLive

Fecha de preventa y dónde comprar las entradas de Ricardo Montaner en Lima 2027

Las entradas del concierto de Ricardo Montaner se venderán a través de Teleticket. La organización anunció una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 16 y 17 de octubre a las 10.00 a. m., beneficio que ofrecerá un descuento del 15 % sobre el valor de los boletos hasta agotar el stock asignado.

La venta para el público general comenzará el 18 de octubre. Desde esa fecha, cualquier persona podrá adquirir sus entradas mediante la plataforma oficial de la ticketera.

Ricardo Montaner en Lima 2027: zonas y precios confirmados

Masterlive Perú, productora detrás del esperado regreso de Ricardo Montaner a Lima, también confirmó la distribución de zonas y el precio de las entradas para su presentación del 16 de marzo de 2027 en Costa 21. El público podrá elegir entre cinco sectores con asientos numerados y acceder a tarifas especiales durante la preventa exclusiva para clientes BBVA, programada para los días 16 y 17 de octubre. Los precios incluyen la comisión de la ticketera.

Zona Preventa BBVA Precio regular Platinum Central (asientos numerados) S/ 390 S/ 453 Platinum Lateral (asientos numerados) S/ 360 S/ 418 VIP Central (asientos numerados) S/ 340 S/ 395 VIP Lateral (asientos numerados) S/ 290 S/ 338 Tribuna Numerada S/ 140 S/ 163