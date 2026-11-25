David Guetta en Lima 2027: fecha, lugar, precio de las entradas y todo lo que debes saber del show David Guetta regresa a Perú este 2027 con su espectáculo audiovisual 'The Monolith'. Conoce los detalles de su próximo concierto, que planea reavivar la nostalgia por la década pasada, en Costa 21.

David Guetta, el DJ considerado el número uno del mundo, confirmó su esperado regreso al Perú para presentar 'The Monolith', una ambiciosa gira de música electrónica que promete transformar la capital en el epicentro de la escena dance internacional.

La presentación del artista europeo incluirá una puesta en escena renovada junto con un repaso por los grandes éxitos que marcaron su trayectoria. A continuación, revisa todos los detalles confirmados sobre el evento, que promete repasar las canciones que marcaron una etapa en la propuesta musical de la década pasada.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de David Guetta en Lima 2027?

El concierto del famoso productor se llevará a cabo el sábado 20 de marzo de 2027. El recinto elegido para albergar esta jornada de música electrónica es Costa 21, ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

Este espectáculo marcará el reencuentro del músico francés con el público peruano como parte de su tour por América Latina. Se espera que los fanáticos del electro house puedan vivir una velada con los éxitos que catapultaron al DJ a la fama la década anterior, junto con un show visual de primer nivel.

El espectáculo visual que promete el DJ más conocido del mundo

La gira 'The Monolith' destaca por fusionar la música electrónica con tecnología audiovisual de última generación. El montaje tiene como eje central una gigantesca estructura de pantallas LED, acompañada de iluminación sincronizada, efectos visuales y rayos láser diseñados para brindar una experiencia inmersiva.

Además del despliegue técnico, el repertorio de David Guetta en Costa 21 reunirá los himnos más emblemáticos de su carrera. Entre los temas confirmados que sonarán en vivo figuran 'Titanium', 'When Love Takes Over', 'Memories', 'Without You' y 'I'm Good (Blue)', entre otras producciones que lo consolidaron en la industria mundial.

Zonas y precios de entradas para ver el espectáculo de electro house

La venta de entradas para el concierto de David Guetta en Lima estará disponible a través de la plataforma digital de Teleticket. La etapa de preventa exclusiva se desarrollará el martes uno y miércoles dos de diciembre de 2026, iniciando a las 10.00 a. m. del primer día.

Durante esta fase inicial, los compradores que utilicen tarjetas Interbank podrán acceder a un 15% de descuento en la adquisición de sus boletos. Hasta el momento, la productora encargada del evento aún no ha publicado el mapa oficial de zonas ni el tarifario detallado de precios por localidad, información que se dará a conocer previo al inicio de la preventa en la web de la ticketera.