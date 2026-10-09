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Ana Gabriel vuelve a Perú en 2027: fecha confirmada, lugar y lo que debes saber del concierto

Tras casi tres años de ausencia, la aclamada cantautora mexicana Ana Gabriel regresa a Perú con 'Claro de Luna', una gira que contempla múltiples conciertos en Latinoamérica.

La cantante Ana Gabriel incluyó 16 ciudades en la primera parte de su gira 2027.
La cantante Ana Gabriel incluyó 16 ciudades en la primera parte de su gira 2027.Foto: Music Vibe
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¡El regreso de Ana Gabriel a Perú ya tiene fecha! A casi tres años de su última presentación musical en Lima, la reconocida cantautora mexicana confirmó cuándo y dónde se reencontrará con sus seguidores peruanos, quienes esperaban volver a verla en vivo.

La intérprete de 'Simplemente amigos' anunció la primera parte de las fechas de su gira internacional 'Claro de Luna', que incluye a Perú entre los países que visitará. Además, dedicó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, a quienes atribuyó la posibilidad de volver a los escenarios con este tour.

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Ana Gabriel anuncia su regreso a Perú con su gira 'Claro de Luna'

El anuncio se realizó este 9 de octubre, luego de que surgieran especulaciones sobre una noticia relacionada con la cantante y su regreso al país. A través de sus redes sociales, Ana Gabriel compartió la lista de las primeras fechas confirmadas y acompañó la publicación con un breve mensaje: "Y aquí está la primera parte. Gracias a todos por hacerlo posible".

Dieciséis presentaciones que forman parte de esta primera etapa de la gira se detallan en la imagen. El recorrido comenzará en México y continuará por Sudamérica, con paradas en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde la artista ofrecerá varios conciertos. Posteriormente, viajará a Puerto Rico.

La cantante Ana Gabriel incluyó 16 ciudades en la primera parte de su gira 2027

La cantante Ana Gabriel incluyó 16 ciudades en la primera parte de su gira 2027. Foto: Ana Gabriel

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ana Gabriel en Perú en 2027?

Según el anuncio de la propia artista, Ana Gabriel se presentará en Lima el miércoles 21 de abril de 2027, en el Arena 21. El recinto estuvo recientemente en el centro de la polémica tras la cancelación de la segunda fecha del concierto de Robbie Williams, una decisión atribuida a las autoridades municipales; sin embargo, ese detalle no merma el entusiasmo de los fans.

Por el momento, no se han anunciado los precios de las entradas ni la fecha de inicio de la venta. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el evento, que marcará el reencuentro de la cantante mexicana con sus seguidores peruanos.

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