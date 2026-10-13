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Orquesta colombiana Las Misma Gente emociona a sus fans al anunciar su regreso al Perú después de 16 años: “Vamos con un show totalmente renovado”

La Misma Gente llevará un repertorio renovado con clásicos como 'Mira mi piel' y 'Tú y yo', buscando reconectar con sus seguidores y celebrar la pasión por la salsa en Perú.

La reconocida orquesta colombiana La Misma Gente regresa al Perú tras 16 años de ausencia, prometiendo un espectáculo lleno de éxitos que harán vibrar al público salsero.
La reconocida orquesta colombiana La Misma Gente regresa al Perú tras 16 años de ausencia, prometiendo un espectáculo lleno de éxitos que harán vibrar al público salsero.
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La reconocida orquesta colombiana de salsa La Misma Gente anunció su esperado regreso al Perú después de 16 años de ausencia. Con más de 47 años de trayectoria artística y un importante legado en la música latinoamericana, la agrupación confirmó que realizará una gira por diversas ciudades del país, además de presentarse en conocidas discotecas de Lima.

La Misma Gente promete hacer bailar al público peruano con un repertorio lleno de éxitos que marcaron a varias generaciones, entre ellos 'Mira mi piel', 'Tú y yo', 'La chica de Chicago', 'Palomas al viento', 'No hay carretera', 'Llegaste tú', 'Por qué te vas', 'Perfume de París' y 'Llegó al final'.

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La Misma Gente vuelve al Perú después de 16 años con sus mejores éxitos

La noticia fue confirmada por Jorge Herrera, director musical y líder de La Misma Gente, quien compartió un video en sus redes sociales para anunciar que la orquesta llegará a Lima durante noviembre. Por su parte, IS2EASY Entertainment, empresa responsable de organizar la gira en territorio peruano, informó que en las próximas semanas se revelarán las fechas y los establecimientos donde se realizarán los conciertos.

El director de la agrupación colombiana expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores peruanos luego de más de una década. Además, destacó la pasión que existe en el país por la salsa y reconoció el crecimiento de las intérpretes femeninas que actualmente representan este género musical.

“Regresamos a Perú luego de 16 años para realizar una gira por varias ciudades, sabemos que el público peruano es salsero y que también tienen actualmente muchas voces femeninas representantes de la salsa. Vamos con un show totalmente renovado, con las canciones clásicas, que ya conocen y que las han hecho favoritas todos estos años, estamos muy emocionados por este regreso”, manifestó Jorge Herrera.

Con esta nueva gira, La Misma Gente buscará conquistar nuevamente a los amantes de la salsa mediante un espectáculo renovado, sin dejar de lado las canciones que la convirtieron en una de las agrupaciones más recordadas del género. La orquesta espera que sus presentaciones sean una oportunidad para que sus seguidores revivan momentos especiales al ritmo de sus temas más populares.

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